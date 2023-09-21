Россия не включила Казахстан в список стран, допущенных к торгам на своем валютном рынке

В списке стран, банки которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке, утвержденном правительством РФ, не оказалось Казахстана. Что это значит для отечественной экономики, читайте в материале NUR.KZ.

Правительство Российской Федерации утвердило перечень из более чем 30 "дружественных и нейтральных" стран, банки и брокеры которых будут допущены к проведению торгов на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов.

В него вошли государства из:

Европы – Сербия, Турция;

СНГ – Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан;

Африки – Алжир, Египет, Марокко, Южно-Африканская Республика;

Ближнего востока – Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Иран, Катар, Саудовская Аравия.

Азии – Бангладеш, Малайзия, Монголия, Вьетнам, Индия, Индонезия, Китай, Пакистан, Таиланд;

Америки – Бразилия, Венесуэла, Куба.

При этом Казахстан не вошел в указанный список.

Причины подобного решения

Как отмечает независимый аналитик и автор Telegram-канала Finance.kz Андрей Чеботарев, причинами невключения Казахстана в этот перечень могут быть политическая игра или простая ошибка.

При этом он считает, что более вероятен второй сценарий – на это указывают экономические данные.

"На Московской бирже имеется секция торговли тенге, и наша национальная валюта там активно торгуется. Так, с начала кризиса в Украине объемы торгов казахстанским тенге вовсе выросли в 20 тыс. раз.

При этом сама Мосбиржа владеет 13% казахстанской фондовой биржи KASE.

Наш тенге пока еще считается дружественной валютой, поэтому вероятно, что они (в России – примечание редактора) просто допустили ошибку", – сообщает Андрей Чеботарев.

Другими словами, недопущение казахстанских банков и брокеров до торгов на Мосбирже означало бы невозможность проведения валютных операций с тенге, которые особенно активно проводятся с 2022 года.

Так как такое решение невыгодно и для РФ, и для Казахстана, то невключение в список скорее всего является просто ошибкой.

Напомним, что ранее президент Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости объединения двух казахстанских фондовых бирж в единую структуру.