Курсы криптовалют к доллару на 27 августа 2023 года

Криптовалюта. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 27 августа 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $65.19. Сегодня актив торгуется на уровне $26,034.14547429*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00004 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 27 августа 2023 года составляет $0.0774837*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $7.49. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,649.11110132*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0088. На данный момент актив торгуется на уровне $0.30244175*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 27 августа 2023 года составляет $0.99963589*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.33. Актив торгуется на уровне $65.20137496*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.19. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.83972968*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.001. Криптовалюта сегодня стоит $0.52301921*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00036. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0629502*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2034134-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-27-avgusta-2023-goda/