Спрос на золото падает в Казахстане

Золото. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане наблюдается падение спроса на мерные золотые слитки среди населения. О том, сколько золота купили жители страны в июле, читайте в материале NUR.KZ.

Золото является одним из самых надежных способов защитить сбережения от обесценивания. Оно не подвержено резким скачкам цен, а в долгосрочной перспективе с высокой вероятностью оно может стать дороже. По данным Нацбанка стоимость одного грамма золота на 23 августа текущего года составляет 27 487,85 тенге.

Тем не менее, в данный момент золото не пользуется особым спросом среди казахстанцев. Как предает Национальный банк РК, в июле банками второго уровня и обменными пунктами было продано всего 2 787 золотых мерных слитков общим весом 111,1 килограмма и стоимостью около 3 млрд тенге по актуальному курса Нацбанка. Это один из самых низких показателей за 2023 год.

Для сравнения: еще в мае население скупило 4 056 золотых слитков общим весом 155,4 килограмма. В денежном эквиваленте это составило около 4,3 млрд тенге по текущему курсу.

Кто чаще всего покупал золото в Казахстане

Лидером по продажам в июле оказался Алматы. Жители мегаполиса за месяц скупили 1 275 мерных слитков. На втором месте расположился Шымкент – 756 слитков, а на третьем оказалась Астана – 151 слиток.

Также определенным спросом золото пользовалось среди жителей Карагандинской (133 слитка) и Павлодарской (139 слитков) областей. Стоит отметить, что впервые в статистику Нацбанк добавил Туркестанскую область, однако в июле здесь был приобретен лишь один золотой слиток.

Продажа золота в Казахстане. Инфографика: Национальный банк РК

Всего же с момента запуска в 2017 году программы по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения было продано 135 183 слитка. Общий вес составил порядка 4,6 тонны, что в денежном эквиваленте равняется примерно 126,44 млрд тенге по текущему курсу.

За это же время казахстанцы продали банкам и обменным пунктам 3 710 мерных слитков общей массой 623 килограмма (более 17,12 млрд тенге в деньгах).

Продажа золота в Казахстане. Инфографика: Национальный банк РК

Золото является специфичным инструментом для инвестирования. Оно не подходит тем, кто стремится получить прибыль "здесь и сейчас". Однако в долгосрочной перспективе золотые слитки могут стать гарантом того, что сбережения инвестора не обесценятся.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2033573-spros-na-zoloto-padaet-v-kazahstane/