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30 лет независимости Казахстана

Кто больше всех покупает золото в Казахстане

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Слитки золота лежат на столе
Золотые слитки. Иллюстративное фото: pixabay.com

В мае казахстанцы приобрели 4 056 мерных золотых слитков. О том, в каком регионе чаще всего покупают золото, рассказали в Национальном банке РК.

С 2017 года в Казахстане работает программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения, которая была запущена Нацбанком. С начала ее действия населением было приобретено 129 605 золотых слитков общим весом 4,4 тонны.

Только за май 2023 года казахстанцы приобрели 4 056 золотых слитка общим весом 155,4 килограмма. В денежном эквиваленте это почти 4,3 млрд тенге (9,5 млн долларов), если ориентироваться по текущей стоимости 1 грамма золота в Казахстане.

4 056 золотых слитка купили Казахстанцы в мае 2023 года.
Сколько золотых слитков продано в мае 2023 года. Инфографика: Национальный банк РК

Где чаще всего покупали золотые слитки

В региональном разрезе чаще всего золото покупали жители Алматы. На них пришлось больше половины (2 223 штуки) всех проданных слитков. На втором месте, с сильным отставанием оказались жители Шымкента (582 слитка), а на третьем расположились жители Карагандинской области (341 штука).

Больше всего золота скупили алматинцы.
Сколько золотых слитков было продано. Инфографика: Национальный банк РК

Какие слитки покупают казахстанцы

Казахстанцам доступны слитки разного веса – от 5 до 100 граммов. Как отмечают в Нацбанке, наибольшей популярностью у покупателей пользуются 10-граммовые слитки. За все время их было продано 33 869 штук (26% от общего числа).

Далее идут 5-граммовые – 29 486 штук (23%), а на третьем месте по популярности оказались 100-граммовые -- 26 753 штуки (21%). Также казахстанцы скупили 24 033 слитков весом в 20 граммов и 15 464 штуки 50-граммовых.

При этом, население также активно продает золотые слитки. За все время на обратный выкуп принято 22 553 мерных слитка общей массой 586,4 килограмма. В деньгах это примерно 16,2 млрд тенге (около 36 млн долларов по текущему курсу).

Инвестиции в золото – один из популярных способов защитить свои сбережения от инфляции и обесценивания. Дело в том, что даже в самые тяжелые временя для экономики, драгоценные металлы все равно сохранят свою ценность, а деньги вложенные в них не превратятся в простые «фантики».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2026797-almatintsy-chasche-ostalnyh-skupayut-zolotye-slitki-v-kazahstane/

Автор: Илья Манаев
Кто больше всех покупает золото в Казахстане

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