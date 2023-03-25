Курсы криптовалют к доллару на 25 марта 2023 года

Криптовалютная биржа. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 25 марта 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $635.97. Сегодня актив торгуется на уровне $27,799.2891006*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00108 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 25 марта 2023 года составляет $0.06387695*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $56.24. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,767.63595039*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0172. На данный момент актив торгуется на уровне $0.5929639*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0003. Курс TUSD 25 марта 2023 года составляет $0.99849334*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $1.23. Актив торгуется на уровне $92.52301178*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.17. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.24347702*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0003. Криптовалюта сегодня стоит $0.42623012*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00092. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07493237*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2014013-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-25-marta-2023-goda/