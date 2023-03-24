Курсы криптовалют к доллару на 24 марта 2023 года

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 24 марта 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $862.45. Сегодня актив торгуется на уровне $28,007.72157617*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00452 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 марта 2023 года составляет $0.06327293*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $74.78. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,798.80150996*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0292. На данный момент актив торгуется на уровне $0.60463809*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0004. Курс TUSD 24 марта 2023 года составляет $0.99759363*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $5.99. Актив торгуется на уровне $91.33520591*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.43. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.70982654*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0117. Криптовалюта сегодня стоит $0.4422136*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00286. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0769338*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2013869-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-24-marta-2023-goda/