Курсы криптовалют к доллару на 24 января 2023

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 24 января 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $414.65. Сегодня актив торгуется на уровне $22,873.58258846*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00141 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 января 2023 составляет $0.06233027*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $8.65. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,626.32663032*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.005. На данный момент актив торгуется на уровне $0.72644606*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.84. Актив торгуется на уровне $90.24266116*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.37. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.77686464*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0196. Криптовалюта сегодня стоит $0.42269304*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00101. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08879918*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2006501-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-24-yanvarya-2023/