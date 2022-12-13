Золотые обручальные кольца сильно подорожали в Казахстане

Золотые кольца. Иллюстративное фото: pixabay.com

Золотые обручальные кольца за год сильно выросли в цене. А вместе с ростом их стоимости в стране наблюдается снижение количества браков. На это обратили внимание аналитики EnergyProm.

Организация свадьбы является дорогостоящим мероприятием. Некоторые казахстанцы даже берут кредит, чтобы красиво отметить это событие.

Однако в этом году потратиться придется еще больше. Главный атрибут этого праздника, золотые обручальные кольца, за год сильно подорожали.

Как отмечают аналитики, эти ювелирные изделия по итогам ноября 2022 года выросли в цене сразу на 37,6% по сравнению с декабрем 2021 года. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составил всего 4,5%.

Непосредственно за ноябрь цены в секторе не изменились, при этом только за март 2022 года стоимость золотых обручальных колец выросла сразу 27,8%. Возможно, это связано с тем, что примерно в это время в Казахстане резко подорожало золото.

Рост цен на золотые кольца. Инфографика: energyprom.kz

Сильнее всего рост цен ударил по карманам жителей Северо-Казахстанской области – здесь золотые обручальные кольца подорожали сразу на 71,6% за год. Далее идут Жетысуская (на 68,3%) и Алматинская (на 66,6%) области.

Заметный рост также был зафиксирован в Астане (на 51,5%), Восточно-Казахстанской области (на 49,9%), Алматы (на 48,5%) и Акмолинской области (на 44,9%).

Наименьшим приростом цен отметились Атырауская (на 3,7%), Западно-Казахстанская (на 10,7%) и Кызылординская (на 11%) области.

Как выросли цены на обручальные кольца. Инфографика: energyprom.kz

Интересно, что вместе с ростом цен на обручальные кольца наблюдается снижение количества новых браков. За январь-сентябрь 2022 года в стране было зарегистрировано 98,3 тыс. браков. Это на 6,7% меньше, чем было в 2021 году.

Как отмечают аналитики, подорожали и другие «атрибуты отношений». Например, розы за год выросли в цене на 18%, услуги ресторанов – на 19%, вино – на 15,3%, а шоколад – на все 23,4%. Другими словами, ухаживать в 2022 году стало намного дороже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2001368-zolotye-obruchalnye-koltsa-silno-podorozhali-v-kazahstane/