Курсы криптовалют к доллару на 27 августа 2022

Иллюстративное фото: Kwanchai Lerttanapunyaporn/EyeEm/Getty Images

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 27 августа 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,350.55. Сегодня актив торгуется на уровне $21,005.13680351*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00356 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 27 августа 2022 составляет $0.06373052*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $185.31. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,602.73596135*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0667. На данный момент актив торгуется на уровне $0.80413859*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 27 августа 2022 составляет $0.99996731*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $3.50. Актив торгуется на уровне $55.17616085*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $2.87. Актуальная стоимость криптовалюты – $35.81601071*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0107. Криптовалюта сегодня стоит $0.34888222*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00523. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0661997*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Больше о новостях мира финансов вы можете узнать в Telegram-канале «НурФин». Там мы публикуем актуальные курсы валют, рассказываем о ситуации на финансовом рынке и объясняем, почему инвестиции и криптовалюта — это не сложно. Подписаться на Telegram-канал можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1985104-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-27-avgusta-2022/