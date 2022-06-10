Казахстанцы получат защиту на фондовом рынке

Иллюстративное фото: pixabay.com

Новый законопроект, который обсуждался в сенате парламента Казахстана внесет новые механизмы в работу фондового рынка. Какие изменения хотят принять и как это повлияет на простых казахстанцев, узнали журналисты NUR.KZ.

В ходе заседания Сената Парламента РК 09 июня 2021 года Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова представила новый законопроект.

Он вносит изменение в 5 кодексов и 35 законов. Ранее мы рассказывали о том, какие нововведения предлагает законопроект в банковском секторе и в сфере страхования. В этом материале речь пойдет о тех изменениях, которые коснутся фондового рынка.

Если законопроект будет принят, то он внесет несколько очень важных нововведений на рынок ценных бумаг, которые помогут простым казахстанцам активнее участвовать в торгах на фондовом рынке.

Что изменится для простых казахстанцев

Всего предлагается внести несколько положений. Одно из них касается физических лиц.

В связи с тем, что на фондовом рынке наблюдается значительный прирост розничных инвесторов, число которых увеличилось с 2021 года в 2,5 раза и составило 329 тысяч человек, появилась необходимость в создании лучшей защиты их прав и интересов.

Поэтому одно из нововведений будет регулировать отношения физических лиц с брокерами. Закон разрешит лицензируемым брокерам и дилерам оказывать услуги инвестиционного консультирования и посредничества на рынке.

Они будут обязаны оценивать инвестиционный профиль клиента и в зависимости от оценки предлагать подходящие финансовые инструменты для инвестиций. Такой подход поможет начинающим инвесторам сохранить свой капитал, а не потерять его из-за одной ошибки.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Что изменится для казахстанских компаний

Закон предполагает некоторое усиление контроля при проведении оценки стоимости акций при их выкупе мажоритарным акционером.

Напомним, при несправедливой оценке держатели акций могут потерять миллионы. В такой ситуации оказывался даже Единый накопительный пенсионный фонд. Поэтому данное нововведение может оказаться настоящим спасением для казахстанских инвесторов и держателей акций.

Помимо этого, будет введена защита активов клиентов брокеров и управляющих инвестиционным портфелем от наложения арестов и взысканий по долгам последних.

Какие еще изменения ждут фондовый рынок

Помимо тех изменений, которые прямо касаются казахстанцев, есть и другие, которые в целом помогут улучшить инвестиционный климат в стране. Одно из них касается “зеленых инвестиций”.

Закон планирует расширить данный рынок путем закрепления на законодательном уровне возможности выпуска инструментов устойчивого развития в соответствии с рекомендациями Международной ассоциации рынков капитала.

Законопроектом предусматривается цифровизация механизма фондовой биржи - будет обеспечен полный переход процесса выпуска ценных бумаг в единый цифровой формат. Некоторые поправки подстраивают казахстанскую систему под общемировую, вводя новые термины и положения.

Также законопроект предполагает оптимизацию контроля за инвесторами, чья деятельность не характеризуется высокими рисками. Будет установлено пропорциональное регулирование участников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1973494-kazahstantsy-poluchat-zaschitu-na-fondovom-rynke/