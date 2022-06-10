Казахстанцы получат защиту на фондовом рынке

Новый законопроект, который обсуждался в сенате парламента Казахстана внесет новые механизмы в работу фондового рынка. Какие изменения хотят принять и как это повлияет на простых казахстанцев, узнали журналисты NUR.KZ.
В ходе заседания Сената Парламента РК 09 июня 2021 года Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова представила новый законопроект.
Он вносит изменение в 5 кодексов и 35 законов. Ранее мы рассказывали о том, какие нововведения предлагает законопроект в банковском секторе и в сфере страхования. В этом материале речь пойдет о тех изменениях, которые коснутся фондового рынка.
Если законопроект будет принят, то он внесет несколько очень важных нововведений на рынок ценных бумаг, которые помогут простым казахстанцам активнее участвовать в торгах на фондовом рынке.
Что изменится для простых казахстанцев
Всего предлагается внести несколько положений. Одно из них касается физических лиц.
В связи с тем, что на фондовом рынке наблюдается значительный прирост розничных инвесторов, число которых увеличилось с 2021 года в 2,5 раза и составило 329 тысяч человек, появилась необходимость в создании лучшей защиты их прав и интересов.
Поэтому одно из нововведений будет регулировать отношения физических лиц с брокерами. Закон разрешит лицензируемым брокерам и дилерам оказывать услуги инвестиционного консультирования и посредничества на рынке.
Они будут обязаны оценивать инвестиционный профиль клиента и в зависимости от оценки предлагать подходящие финансовые инструменты для инвестиций. Такой подход поможет начинающим инвесторам сохранить свой капитал, а не потерять его из-за одной ошибки.
Что изменится для казахстанских компаний
Закон предполагает некоторое усиление контроля при проведении оценки стоимости акций при их выкупе мажоритарным акционером.
Напомним, при несправедливой оценке держатели акций могут потерять миллионы. В такой ситуации оказывался даже Единый накопительный пенсионный фонд. Поэтому данное нововведение может оказаться настоящим спасением для казахстанских инвесторов и держателей акций.
Помимо этого, будет введена защита активов клиентов брокеров и управляющих инвестиционным портфелем от наложения арестов и взысканий по долгам последних.
Какие еще изменения ждут фондовый рынок
Помимо тех изменений, которые прямо касаются казахстанцев, есть и другие, которые в целом помогут улучшить инвестиционный климат в стране. Одно из них касается “зеленых инвестиций”.
Закон планирует расширить данный рынок путем закрепления на законодательном уровне возможности выпуска инструментов устойчивого развития в соответствии с рекомендациями Международной ассоциации рынков капитала.
Законопроектом предусматривается цифровизация механизма фондовой биржи - будет обеспечен полный переход процесса выпуска ценных бумаг в единый цифровой формат. Некоторые поправки подстраивают казахстанскую систему под общемировую, вводя новые термины и положения.
Также законопроект предполагает оптимизацию контроля за инвесторами, чья деятельность не характеризуется высокими рисками. Будет установлено пропорциональное регулирование участников.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1973494-kazahstantsy-poluchat-zaschitu-na-fondovom-rynke/