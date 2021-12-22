Казахстанцы бьют рекорды по покупке золотых слитков

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Казахстанцы все чаще вкладывают свои сбережения в золотые слитки, как в надежный инструмент сохранения и преумножения материальных средств. Сколько золота купили граждане в ноябре текущего года и какие слитки предпочитают казахстанцы, читайте в материале NUR.KZ

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным Банком Казахстана в 2017 году. Всего с начала ее действия продан 71 631 золотой слиток общим весом 2,6 тонн.

А в ноябре текущего года, по информации Нацбанка РК, банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами продано 129,2 кг золота, что составляет 3 401 мерный слиток.

И это самый высокий показатель за одиннадцать месяцев уходящего года:

январь – 2 414 золотых слитка общей массой 111,5 кг;

февраль – 2 309 золотых слитков общей массой 59,2 кг;

март – 2 898 золотых слитков общей массой 48,2 кг;

апрель – 2 767 золотых слитков общей массой 94,5 кг;

май - 1 813 золотых слитков общей массой 60,7 кг;

июнь - 3 188 золотых слитков общим весом 124,2 кг;

июль - 2 410 золотых слитков общим весом 102,6 кг;

август - 2 460 золотых слитков общим весом 113,7 кг;

сентябрь - 2 578 золотых слитков общим весом 108,3 кг;

октябрь - 2 814 золотых слитка общим весом 88,6 кг;

ноябрь - 3 401 золотых слитка общей массой 129,2 кг.

Какие слитки предпочитают покупать казахстанцы

Золотые слитки высшей пробы продаются весом в 5, 10, 20, 50 и 100 граммов. Наибольшую популярность у населения Казахстана приобрел слиток весом 10 граммов. Его доля от общего объема продаж составляет 28% (19 816 штук).

Отдается предпочтение и самым тяжелым 100-граммовым слиткам, их доля от общего объема продаж составила 22%, или 15 911 штук. Слитков весом 20 грамм было куплено 13 779 штук (19%), весом 5 грамм – 12 367 штук (17%), весом 50 грамм – 9 758 штук (14%).

К основным городам, где активно скупаются золотые слитки, относятся Алматы, Нур-Султан и Атырау.

Стоимость одного грамма золота в ноябре колебалась от 24 541,52 тенге до 25 864,26 тенге.

Как сообщают специалисты Нацбанка, золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Но доходность от вложений в золото стоит оценивать спустя достаточно долгий срок.

Инфографика: Национальный Банк РК

Как осуществляется обратный выкуп золотых слитков

Основным фактором, влияющим на обеспечение интереса населения к покупке золота, является предоставленная в Казахстане возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день».

В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийском Банке, Jusan Bank, Банке ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.

С начала действия программы, а именно с 2017 года, на обратный выкуп принято 10 538 мерных слитков общей массой 257 кг, что составляет 15% от общего объема реализации.

Практически все принятые на обратный выкуп мерные слитки снова продаются населению без обратной сдачи в филиалы Национального Банка.

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась упаковка или нет.

Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

Напомним, что на изменение стоимости золота влияют не только инфляционные процессы, но и физические явления. Как зависят друг от друга стоимость доллара и цена золота также ранее нами освещалось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1947780-kazahstantsy-byut-rekordy-po-pokupke-zolotyh-slitkov/