Переплата сохраняется: почему двойные ценники так и не появились в интернет-магазинах Казахстана

С 11 октября начали действовать правила разделения цен на товары в рассрочку и при полной оплате. Но на популярных площадках ситуация не изменилась. Все дело в особенностях закона, сообщает NUR.KZ.

Двойная цена будет доступна только когда компания-продавец проводит рассрочку за счет собственных средств, а не через банки второго уровня.

На маркетплейсах банков партнерам запрещено устанавливать разные цены на товары в зависимости от способа оплаты, поэтому для большинства покупателей цены практически не изменились.

Приказ, согласно которому должны быть указаны две цены на товар при покупке в рассрочку или за полную оплату, вступил в силу 11 октября текущего года. Это было связано с тем, что рассрочка, которая обычно воспринимается как "беспроцентный кредит", на самом деле уже включена в стоимость товаров продавцом.

При этом ожидалось, что внедрение двойных цен должно было освободить казахстанцев от уплаты этой наценки (около 15-20%) за банковские услуги, если они покупали товар за полную стоимость.

Однако на популярных маркетплейсах банков второго уровня (БВУ) цены остались прежними – указывается лишь одно значение стоимости, даже если покупка оформляется в рассрочку.

Причина отсутствия изменений

В тексте приказа, который вступил в действие 11 октября, указывается следующее:

"8. При оформлении ценника субъект внутренней торговли, в том числе электронной торговли указывает одну цену за один товар, за исключением акционных, скидочных товаров, товаров, приобретаемых в рассрочку.

Субъект внутренней торговли указывает раздельные цены на товар при его реализации в рассрочку за счет собственных средств и реализации с единовременной оплатой".

То есть двойная цена будет доступна только в тех случаях, когда сама компания-продавец проводит рассрочку за счет собственных средств, а не через банки второго уровня. И только в этом случае было бы выгодно покупать товары за полную цену, а не в рассрочку.

Однако маркетплейсы БВУ эти меры не затрагивают. Так, согласно информации на официальном сайте Kaspi.kz, продавцы не могут устанавливать двойную цену на маркетплейсах.

"Изменения в "Правилах внутренней торговли", которые начнут действовать с 11 октября, касаются продавцов, которые предоставляют рассрочку покупателям за счет собственных средств. Если вы предоставляете рассрочку сами за свой счет, то вам следует указывать обе цены.

Партнерам Магазина на Kaspi.kz нельзя устанавливать разные цены на товары в зависимости от способа оплаты. Такие действия являются нарушением правил работы с Магазином на Kaspi.kz и могут быть применены ограничительные меры вплоть до прекращения сотрудничества. Цена товара должна быть одинаковой независимо от способа оплаты", – отмечается на сайте.

Другими словами, принятые изменения в законе коснулись лишь случаев рассрочки, которые компании-продавцы предоставляют за счет именно своих средств. Но если покупка оформляется через рассрочку в банке, то цена остается одной независимо от способа оплаты – полный расчет или отложенными платежами.

Поэтому по большей части цены на товары для покупателей практически не изменились с введением новых правил – рассрочка все также включена в их стоимость, так как большинство товаров казахстанцы предпочитают приобретать онлайн.

