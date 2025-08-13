За наличку - другая цена: двойной прайс могут ввести в Казахстане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      За наличку - другая цена: двойной прайс могут ввести в Казахстане

      Опубликовано:

      Девушка держит деньги
      Девушка с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

      На брифинге в правительстве у вице-премьера спросили, действительно ли Нацбанк поднимал вопрос о введении разных ценников при оплате сразу и при оформлении рассрочки, передает корреспондент NUR.KZ.

      "Мы обсуждали, да, есть такой вопрос. Это так называемый двойной прайс - он сейчас запрещен согласно нашему законодательству. Но дело в том, что, когда ты покупаешь технику в рассрочку, то в ней уже заложена стоимость этой рассрочки - 15-20%.

      Есть две категории людей - еще которые не берут рассрочку и не берут эти кредиты, а покупают сразу. Но в любом случае, когда они приходят в магазин, они видят прайс, в котором уже заложена эта рассрочка, понимаете", - ответил зампремьера Серик Жумангарин.

      Он добавил, что покупатель имеет право знать, из чего состоит цена товара, и должен иметь выбор - купить сразу, но дешевле, либо взять в рассрочку по той цене, что указана на ценнике.

      "Мы считаем, что магазины, которые продают с помощью банков в рассрочку товары либо какие-то продукты, они должны писать, из чего состоит цена. (…) Ты должен понимать, что ты переплачиваешь. У тебя должен быть выбор - заплатить сразу и взять товар без определенной наценки. А так получается люди, которые платят сразу, они поддерживают тех, кто платит в рассрочку", - добавил Жумангарин.

      Он заявил, что в Казахстане могут рассмотреть поправки, по которым цена за наличный расчет будет дешевле.

      Ранее мы писали, что делать, если продавец требует наличку. Как оплачивать товар, наличными или картой, выбирает покупатель, а продавец не имеет права отказывать в способе оплаты.

      Еще недавно сообщалось, что в Казахстане планируют ввести штрафы в отношении застройщиков за использование наличных денег при сделках купли-продажи жилья.

      Также на брифинге в правительстве у главы Минфина спросили, повысят ли МЗП в Казахстане с 85 до 90 тыс. тенге к 2026-му году.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.