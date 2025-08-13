За наличку - другая цена: двойной прайс могут ввести в Казахстане
На брифинге в правительстве у вице-премьера спросили, действительно ли Нацбанк поднимал вопрос о введении разных ценников при оплате сразу и при оформлении рассрочки, передает корреспондент NUR.KZ.
"Мы обсуждали, да, есть такой вопрос. Это так называемый двойной прайс - он сейчас запрещен согласно нашему законодательству. Но дело в том, что, когда ты покупаешь технику в рассрочку, то в ней уже заложена стоимость этой рассрочки - 15-20%.
Есть две категории людей - еще которые не берут рассрочку и не берут эти кредиты, а покупают сразу. Но в любом случае, когда они приходят в магазин, они видят прайс, в котором уже заложена эта рассрочка, понимаете", - ответил зампремьера Серик Жумангарин.
Он добавил, что покупатель имеет право знать, из чего состоит цена товара, и должен иметь выбор - купить сразу, но дешевле, либо взять в рассрочку по той цене, что указана на ценнике.
"Мы считаем, что магазины, которые продают с помощью банков в рассрочку товары либо какие-то продукты, они должны писать, из чего состоит цена. (…) Ты должен понимать, что ты переплачиваешь. У тебя должен быть выбор - заплатить сразу и взять товар без определенной наценки. А так получается люди, которые платят сразу, они поддерживают тех, кто платит в рассрочку", - добавил Жумангарин.
Он заявил, что в Казахстане могут рассмотреть поправки, по которым цена за наличный расчет будет дешевле.
Ранее мы писали, что делать, если продавец требует наличку. Как оплачивать товар, наличными или картой, выбирает покупатель, а продавец не имеет права отказывать в способе оплаты.
Еще недавно сообщалось, что в Казахстане планируют ввести штрафы в отношении застройщиков за использование наличных денег при сделках купли-продажи жилья.
Также на брифинге в правительстве у главы Минфина спросили, повысят ли МЗП в Казахстане с 85 до 90 тыс. тенге к 2026-му году.
