Кешбэк от государства хотят ввести в Казахстане

Комитет госдоходов Казахстана запускает пилотный проект "Salyq кешбэк", в рамках которого планирует платить гражданам за сканирование чеков. О том, как это будет работать, читайте в материале NUR.KZ.

Далеко не все граждане осознают важность фискальных чеков, хотя они являются доказательством покупки товара или оплаты услуги. Сохраняя их, покупатель защищает свои интересы, а выкидывая или вовсе не забирая с кассы – рискует попасть в неприятность.

Между тем в Казахстане может появиться еще один повод сохранять чеки. Как рассказали в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД МФ РК), с 15 августа в стране начнет действовать пилотный проект "Salyq кешбэк", в рамках которого граждане смогут получать вознаграждение за каждое сканирование чека.

Работать все будет просто: при совершении сделки в объектах малого и микробизнеса гражданин должен забрать фискальный чек и отсканировать его через специальный сервис. За это он получит кешбэк в размере 2% от покупки на свой лицевой счет в мобильном приложении.

На данный момент возможность получать вознаграждение есть только у жителей Семея и Аккольского района Акмолинской области. Первым для сканирования чеков доступно приложение Amian, а вторым – Wipon Cashback. Оба можно скачать в магазинах приложений на смартфонах.

Проект "Salyq кешбэк" будет действовать в пилотном режиме до конца 2024 года. Вполне возможно, что в случае успеха он будет масштабирован, и кешбэк за свои покупки смогут получать жители всех остальных регионов Казахстана.

В КГД МФ РК также призвали граждан активно требовать у продавцов чеки, тем самым внося свой вклад в поддержку государства и быть уверенным в защите своих потребительских прав.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, можно ли вернуть товар обратно в магазин, если покупатель не взял или потерял чек.