Сколько кешбэка можно собрать в разных банках Казахстана

Выбирая банки по условиям кешбэка, важно помнить о наличии лимитов на их начисление. Какие максимальные суммы бонусов предлагают банки своим клиентам за покупки, выяснили журналисты NUR.KZ.

Покупая товары или оплачивая услуги с помощью банковских платежных карт или мобильных приложений, можно заработать кешбэк или бонусы. По сути, это та возвращенная часть денег, которые потратил покупатель – 1 бонус равен 1 тенге.

Их даже можно обналичить и использовать на прочие цели. Однако банки второго уровня (БВУ) имеют различия в своих услугах по возврату части расходов.

Altyn Bank

Держатели карт этого БВУ могут получить кешбэк от операций на сумму от 1 000 тенге. А его максимальный размер за месяц составит 10 000 бонусов, согласно информации на сайте.

Bank RBK

Клиенты БВУ, являющиеся участниками программы лояльности SARQYT, могут получать максимальный кешбэк (5% по всему миру) по следующим картам:

Gold/Virtual – 20 000 бонусов в месяц;

в месяц; Platinum – до 30 000 бонусов ;

; Infinite – до 60 000 бонусов.

Однако для этого надо выполнить условие по остатку определенной суммы денег на карте до конца месяца.

Bereke bank

Как указывается на сайте банка, можно рассчитать свой кешбэк в зависимости от уровня предполагаемых трат через карту БВУ.

При этом максимальный размер бонусов по картам ALL IN может достигать 15 000 единиц в месяц. А для держателей карт уровней Premier и First он составит 100 000 и 200 000 бонусов в месяц соответственно.

Деньги. Иллюстративное фото: amixstudio/Getty Images

CenterCredit

Лимиты по бонусам для клиентов банка составляют 20 000 единиц. При этом надо накопить минимум 500 бонусов за счет кешбэка, чтобы они были начислены на счет держателя карты.

А для их перевода между своими счетами нужно минимум 2 000 бонусов.

Eurasian Bank

В данном банке есть несколько видов карт для клиентов. Количество начисляемых бонусов каждый месяц будет зависеть от отдельного продукта:

карты Visa Gold, MC World, Visa Platinum и MC Platinum – до 30 000 бонусов в месяц;

в месяц; карты Visa Signature, Visa Infinite, MC Black Edition, MC World Elite – до 50 000 бонусов.

А для клиентов пакета "Приват-банкинг" доступно до 30 000 бонусов в качестве ежедневного лимита, и до 170 000 бонусов в месяц.

Forte Bank

Как указывается на сайте БВУ, лимит на получение бонусов также зависит от вида карты держателя:

ForteBlack, ForteBlue и другие карты – максимум до 30 000 бонусов в месяц и не более 10 000 бонусов в сутки;

в месяц и не более в сутки; по картам ForteSolo – до 50 000 бонусов в месяц.

Дополнительно следует отметить, что клиенты банка могут выбирать любимые категории для кешбэка. При этом каждая такая категория тоже имеет лимит по бонусам (до 20 000 в месяц), кроме категории "Бонусы на все".

Freedom Bank

Клиенты данного банка, как указывается на его сайте, могут получать за одну транзакцию не более 10 000 бонусов. Но при этом за месяц максимальная сумма кешбэка может достигать 100 000 бонусов.

Получить их можно при платежах по картам FREEDOM, DEPOSIT и FREEPAY – до 1,5% со всех покупок.

Halyk Bank

Держателям платежных карт данного БВУ, согласно информации на его сайте, доступны следующие максимальные лимиты по бонусам:

на бонусы в размере 5% (на платежи через QR-Code в сети Halyk) – лимит составит 20 000 бонусов , а срок действия акции для их получения продлится до конца 2023 года;

, а срок действия акции для их получения продлится до конца 2023 года; на бонусы в размере 1% (на платежи смартфоном и прочими гаджетами с NFC в POS-терминалах Halyk) – 20 000 бонусов.

Банковские карты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Home Credit Bank

Банк предлагает клиентам максимум 15 000 бонусов в месяц, которые равны 15 000 тенге, как и в других БВУ.

При этом имеется срок их действия – использовать начисленные бонусы можно в течение 18 месяцев.

Jusan Bank

На сайте этого БВУ указывается, что начисление бонусов при оплате товаров и услуг платежной картой предусмотрено при достижении уровней Silver, Gold, Family, Premium. При этом максимальная сумма начисления бонусов на одну транзакцию может составить не более 10 000 бонусов.

А в месяц можно накопить (вне зависимости от количества платежных карт) следующие объемы:

на уровне Silver – не более 15 000 бонусов ;

; Family и Gold – не более 25 000 бонусов ;

; Premium – не более 40 000 бонусов.

А клиентам сегмента Private Banking доступно до 50 000 бонусов в месяц.

Kaspi.kz

Как указывается на сайте финтеха, в течение одного месяца казахстанцы могут накопить следующие суммы бонусов:

30 000 бонусов – за покупки по QR-коду с карточного счета;

– за покупки по QR-коду с карточного счета; 500 000 бонусов – за покупки в магазине финтеха (маркетплейс).

Также указывается, что дети в возрасте от 6 до 16 лет могут накапливать до 5 000 бонусов в календарный месяц по своей дебетовой карте.

Напомним, что важно самостоятельно ознакомиться с подробными условиями в банках, прежде чем оформлять какие-либо услуги.