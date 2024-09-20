Смартфоны дешевеют: какие модели выбирают казахстанцы

За последний год цены на смартфоны в Казахстане снизились сразу на 26,6%. При этом жители страны чаще покупают более дорогие модели, а не бюджетные. О рынке телефонного оборудования читайте на NUR.KZ.

Многие товары и услуги в Казахстане за последний год сильно выросли в цене – инфляция по итогам августа составила 8,4%. Однако данный рост, как оказалось, не затронул мобильный рынок.

Так, по данным информационной аналитической системы "Талдау", телефонное и факсимильное оборудование за последний год упало в цене на 8,6%, а сами смартфоны стали дешевле сразу на 26,6%. Примечательно, что в августе цены, наоборот, немного подросли – на 1,3%.

В целом по сектору сильнее всего цены снизились в Астане – сразу на 25,3% за год. Следом идут Мангистауская и Западно-Казахстанская области – минус 23,7% и минус 20,9% соответственно.

В Алматы цены на телефонное и факсимильное оборудование упали на 10,6%, а в Шымкенте – на 2,7%. Наименьшее снижение было зарегистрировано в области Ұлытау – всего минус 0,1%.

Какие смартфоны покупают казахстанцы

Примечательно, что в целом казахстанцы не "фанаты" бюджетных смартфонов. Самый популярный у покупателей бренд – Apple. Согласно данным Statcounter, компания занимает 36,4% отечественного рынка. Для сравнения: в целом по миру этот показатель заметно ниже – 27,7%.

Второе место заняла компания Samsung с долей рынка в 23,4%, а третье место досталось китайскому бренду Xiaomi – 18,8%.

Также лидерские позиции занимают такие бренды, как Oppo (5,8%), Vivo (4,1%) и Huawei (почти 2%).

Какие бренды смартфонов выбирают казахстанцы. Источник: statcounter

Впрочем, важно помнить, что смартфоны стоит выбирать не только из-за привлекательности бренда, но также на основе характеристик устройства: процессора, размера оперативной и встроенной памяти, а также типа экрана и размера батареи.