Депозиты в инвалюте второй месяц растут в Казахстане

Общий объем депозитов физических лиц в казахстанских банках превысил 21,6 трлн тенге. Причем второй месяц растут как вклады в тенге, так и в иностранной валюте. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Долгое время в сфере депозитов наблюдалась дедолларизация – общая сумма средств, которая хранится на банковских вкладах в иностранной валюте, постепенно уменьшалась. Причина у этого явления простая – у тенговых вкладов в разы выше ставка вознаграждения.

Между тем, согласно данным Национального банка РК, уже второй месяц подряд сумма инвалютных депозитов растет. Так, если в апреле на таких сберегательных счетах хранилось чуть больше 5,1 трлн в пересчете на тенге, то в мае сумма превысила 5,2 трлн, а в июне увеличилась до 5,5 трлн тенге.

Между тем рост депозитов в инвалюте не привел к сокращению тенговых вкладов – за месяц объем средств на них увеличился на 3,31%, до 16,2 трлн тенге.

Всего же по итогам июня общая сумма депозитов физических лиц в казахстанских банках составила рекордные 21,7 трлн тенге. Таким образом, на тенговые вклады приходится 74,56% всех средств, а на депозиты в иностранной валюте – 25,44%.

Срочные и сберегательные вклады имеют самую большую долю в этой сумме – почти 18,4 трлн тенге. Следом идут вклады до востребования и текущие счета – 3,3 трлн тенге, а на условные вклады приходится лишь 4,8 млрд тенге.

Депозиты физлиц в казахстанских банках. Источник: Национальный банк РК

Примечательно, что инвалютные депозиты не распределены равномерно между всеми банками. В некоторых из них вообще почти не хранятся средства в иностранной валюте, например, в "Отбасы банке" их объем равен лишь 97 млн в пересчете на тенге. Для понимания: данный банк занимает третью строчку по общему объему депозитов (2,4 трлн тенге).

Больше всего средств на депозитах в инвалюте хранится в Halyk Bank – более 2 трлн тенге. Следом идет "Банк ЦентрКредит" – 965,4 млрд тенге, а Kaspi замыкает тройку лидеров – 464,7 млрд тенге.

В топ-10 также вошли:

"Евразийский банк" – 425,2 млрд тенге;

Freedom Bank – 373,2 млрд тенге;

Forte Bank – 360,1 млрд тенге;

Jusan Bank – 272 млрд тенге;

Bank RBK – 228,4 млрд тенге;

Altyn Bank – 187 млрд тенге;

Bereke Bank – 83,7 млрд тенге.

Стоит отметить, что почти вся сумма, которую казахстанцы хранят в банках, имеет гарантию сохранности, ведь деньги лежат на вкладах в банках, которые входят в систему коллективного страхования депозитов. Это значит, что казахстанцы смогут вернуть свои деньги даже в том случае, если какой-либо банк лишится лицензии.