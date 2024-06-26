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Депозиты продолжают бить рекорды: сколько денег накопили казахстанцы

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Деньги в банке.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Общий объем вкладов физических лиц в казахстанских банках достиг почти 20,9 трлн тенге. Таким образом объем накоплений населения снова побил собственный рекорд. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Несмотря на тот факт, что многие банки регулярно пересматривают свои ставки вознаграждения по вкладам в сторону снижения, депозиты по-прежнему являются популярным финансовым инструментом, который позволяет защитить сбережения и приумножить их.

Так, согласно данным Национального банка РК, в мае среднерыночная ставка вознаграждения по привлеченным тенговым вкладам физических лиц составила 13,6%. Это на 0,1 процентный пункт (п.п.) меньше, чем было месяцем ранее.

Впрочем, проценты сильно варьируются в зависимости от типа депозита. Например, у вкладов до востребования среднерыночная ставка в мае составила лишь 0,1%, а у условных – 2,8%.

У срочных депозитов ставки варьируются в зависимости от срока:

  • до 1 месяца – 13,3%;
  • от 1 до 3 месяцев – 15,3%;
  • от 3 месяцев до 1 года – 14,1%;
  • от 1 года до 5 лет – 13,7%;
  • свыше 5 лет – 2,7%.

Примечательно, что среднерыночная ставка за месяц выросла только по вкладам, которые можно открыть на срок от 1 до 3 месяцев – на 0,3 п.п., а также по депозитам на 5 и более лет – на 0,6 п.п. Для остальных сроков за месяц произошло снижение процентов.

Однако это не сильно повлияло на рост депозитного рынка. Согласно данным Национального банка РК, общий объем вкладов физических лиц в казахстанских банках достиг почти 20,9 трлн тенге – за месяц сумма увеличилась на 2,09%. Таким образом на депозитном рынке был побит очередной рекорд.

Рост депозитов в казахстанских банках
Депозиты физлиц в казахстанских банках. Источник: Национальный банк РК

Большая часть этой суммы (74,9%) хранится в тенге, а оставшаяся (25,1%) – в иностранной валюте. Однако важно отметить, что в мае рост фиксировался почти во всех категориях и затронул не только тенговые вклады.

Например, текущие счета в тенге за месяц увеличились на 3,87% – превысив 2 трлн тенге. У счетов в иностранной валюте рост составил 0,73%. Условные вклады в тенге выросли на 1,14%, а в долларах – на 1,69%. У срочных депозитов этот рост составил 1,7% и 1,66% соответственно.

Исключением стали лишь сберегательные депозиты в иностранной валюте – они за месяц просели на 0,23% до 11,5 млрд в пересчете на тенге. А вот тенговые сберегательные вклады выросли сразу на 4,43%.

В какой валюте казахстанцы хранят деньги на депозитах
Какую валюту выбирают вкладчики. Источник: Национальный банк РК

Таким образом, депозиты, даже несмотря на снижение среднерыночных ставок вознаграждения, по-прежнему сохраняют свою привлекательность в качестве финансового инструмента.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2123979-skolko-deneg-hranyat-kazahstancy-na-bankovskih-depozitah/

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