Как выгоднее путешествовать между городами Казахстана

Поездки к родственникам, по работе или даже туризм побуждают казахстанцев путешествовать между городами. Однако вопрос цены остается важным фактором. Какой способ окажется выгоднее, узнали в NUR.KZ.

В последние годы казахстанцы стали чаще ездить по стране: на это в особенности повлияла пандемия. В результате выросли объемы пассажироперевозок различным транспортом.

При этом, по данным исследования сервиса inDrive.Межгород, в 2023 году казахстанцы чаще всего (60%) путешествовали по семейным причинам. А это значит, что стоимость таких поездок будет влиять на выбор вида транспорта для большей выгоды.

Чтобы выяснить, сколько будет стоить тот или иной вид путешествия между городами Казахстана, исследователи inDrive.Межгород провели подробные расчеты для условной поездки между Павлодаром и Астаной.

Поезд

"Это классический вид транспорта для больших расстояний. В поезде есть вагоны разных классов, туалет и возможность поспать с большим комфортом, чем в машине. Наиболее популярен зимой, так как стабильно ходит вне зависимости от погодных условий", – указывается в исследовании.

При этом стоимость зависит от типа места:

сидячее – от 3 000 тенге ;

; купе – до 6 000 тенге.

К преимуществам данного транспорта можно отнести цену – она является одной из самых низких по сравнению с другими средствами передвижения.

Также выделяются:

удобство – можно полежать на полке, поспать, перекусить и выпить чаю (кроме сидячих мест);

безопасность и стабильность – поезд, в отличие от машин и самолетов, ходит при любой погоде, что особенно важно зимой.

Монеты и компас. Иллюстративное фото: manusapon kasosod/Getty Images

"Но этот транспорт также имеет и свои недостатки.

Например, в пути придется провести от 6 до 10 часов в зависимости от выбранного рейса. Также, некоторые поезда прибывают и отъезжают в не очень удобное время. Учитывайте это при планировании поездки", – советуют в inDrive.Межгород.

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Электричка

Этот вид транспорта отличается от поезда меньшими удобствами, хотя многие современные составы не уступают им в комфорте. Стоимость, согласно данным источника, составит от 4 000 тенге за место.

"К плюсам можно отнести цену: не так дешево, как сидячее место в поезде, но все еще дешевле остальных средств передвижения.

Еще, как и поезда, электрички ходят в любую погоду, в отличие от других видов транспорта", – отмечают исследователи.

Среди недостатков указывается время в пути. Так, электричка идет почти 7 часов, что может оказаться не совсем комфортным в сидячем положении.

Такси

"Привычный многим вид транспорта, который позволяет быстро и легко добраться в любую точку, в том числе и между городами. А еще это самый популярный вид транспорта в теплое время года", – отмечают в inDrive.Межгород.

Стоимость такого способа путешествия может составить от 8 000 тенге с человека и вплоть до 65 000 тенге при заказе всего салона авто, в зависимости от сервиса такси.

Приложение для заказа такси. Иллюстративное фото: Oscar Wong/Getty Images

К преимуществам можно отнести:

комфорт – водитель может отвезти пассажира "от двери до двери". Также такси подойдет тем, у кого большой багаж и с которым не справиться одному;

скорость – время в пути составляет не более 5 часов при хороших погодных условиях;

мобильность по времени – если автобусы и поезда ходят по строгому расписанию, то такси теоретически можно вызвать в любое время.

Однако есть у такого транспорта и минусы. Например, зимой из-за плохих погодных условий дорога может либо занимать больше времени и быть опасной, либо быть совсем недоступной для проезда.

Самолет

"Самолет – самый быстрый способ добраться из Павлодара в Астану. Правда, его можно назвать одним из самых непопулярных, как минимум по той причине, что вы проведете в аэропорту больше времени, чем в воздухе.

А еще это самый дорогой способ из всех перечисленных", – отмечают исследователи сервиса.

Стоимость такого перелета составит 10 000 тенге в одну сторону. А из удобств можно отметить время перелета (занимает всего 40 минут в одну сторону и 50 в другую), а также комфорт. При этом ранее сообщалось, что дешевые авиабилеты могут исчезнуть в Казахстане.

Недостатком станут ограничения на вес и габариты багажа (за перевес придется доплатить), а также нестабильность – зимой рейсы периодически отменяют из-за плохих погодных условий.

Таким образом, выбор наиболее выгодного транспортного средства зависит не только от цены, но и таких факторов, как время в пути, безопасность, возможность взять багаж и комфорт. Поэтому, в зависимости от личных предпочтений и некоторых обстоятельств (время года, погода, срочность и так далее), не всегда поездка по самой низкой цене может оказаться лучшим решением.