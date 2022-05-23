Казахстанцы стали чаще путешествовать по стране и реже - за рубежом

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Бюро национальной статистики Казахстана провело исследование, которое показало, что казахстанцы стали чаще путешествовать по стране и реже выезжать за границу. По сравнению с допандемийным 2019 годом численность выездных посетителей в 2021 году уменьшилась в 3,4 раза.

Как сообщает Ranking.kz, ссылаясь на данные исследования ведомства, в 2021 году численность внутренних посетителей, совершивших поездки, составила 9 млн человек, что на 12,6% больше по сравнению с 2020 годом и на 4,8% - по сравнению с допандемийным 2019-м.

Численность выездных посетителей же составила 878,8 тыс. человек — на 8,3% больше по сравнению с 2020 годом, но при этом сразу в 3,4 раза меньше по сравнению с 2019-м.

Инфографика: ranking.kz

Чаще всего казахстанцы путешествуют как по Казахстану, так и за пределы страны с личными целями. Так, поездки с личными целями внутри РК совершили 8,5 млн человек, 4,4 млн из которых посещали друзей и родственников, 2,3 млн ездили в отпуск и на отдых, 753,4 тыс. человек посещали магазины и т. д.

Среди выездных посетителей поездки с личными целями совершили 741,4 тыс. человек, 390,9 тыс. из которых отправились в отпуск и на отдых, 265,5 тыс. посещали друзей и родственников, 38,4 тыс. человек уезжали для лечебных и оздоровительных процедур и т. п.

С деловыми и профессиональными целями отправлялись в поездки 527,8 тыс. внутренних посетителей и 137,5 тыс. выездных.

Инфографика: ranking.kz

Расходы домохозяйств Казахстана на поездки в 2021 году составили 524,9 млрд тенге — сразу на 31,9% больше по сравнению с 2020-м, но на 13,1% меньше по сравнению с допандемийным 2019 годом.

Расходы домохозяйств в сегменте выездного туризма выросли почти в полтора раза, составив 157,6 млрд тенге, при этом по сравнению с 2019 годом они сократились почти в два раза.

Расходы на внутренний туризм за год выросли на 26,2%, до 367,2 млрд тенге. Более того, по сравнению с 2019 годом также был отмечен рост на 18,6%.

Инфографика: ranking.kz

На долю внутреннего туризма в расходах домохозяйств на поездки пришлось 70%. Расходы по внутреннему туризму в личных целях составили 333,1 млрд тенге, в деловых и профессиональных — 34,1 млрд тенге.

Большая часть расходов домохозяйств по выездному туризму пришлась на расходы до поездки, то есть еще на территории Казахстана — 102 млрд тенге, из них на путешествия с личными целями было израсходовано 90,5 млрд тенге, с деловыми и профессиональными — 11,6 млрд тенге. Непосредственно в ходе поездки, то есть уже за пределами Казахстана, расходы составили 55,6 млрд тенге, из которых 47 млрд тенге — на личные цели, 8,6 млрд тенге — на деловые и профессиональные.

Инфографика: ranking.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970526-kazahstantsy-stali-chasche-puteshestvovat-po-strane-i-rezhe-za-rubezhom/