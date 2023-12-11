Штраф на Новый год: сколько придется заплатить за спиленную ель в Казахстане

Желая отпраздновать Новый год, казахстанцы могут захотеть принести домой живую ель. Однако это может обернуться крупным денежным штрафом. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Важным элементом новогодних празднований является ель – ее наряжают и ставят в центре комнаты, а под дерево складываются подарки для всей семьи.

Обычно для таких целей используются искусственные деревья, которые можно приобрести в специальных магазинах. Однако казахстанцы могут захотеть установить настоящую ель – ее также можно законно приобрести или арендовать в специальных местах.

А желающие заполучить бесплатное дерево для праздника должны помнить об ответственности перед законом.

Можно ли срубать ели

Согласно статье 381-1 Кодекса об административных правонарушениях РК (КоАП), незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников является наказуемым деянием.

Так, казахстанцы могут получить штраф в размере 50 МРП (172 500 тенге в 2023 году) за:

незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, не входящих в лесной фонд и запрещенных к порубке;

уничтожение или повреждение лесных культур, сеянцев либо саженцев в лесных питомниках и на плантациях, а также молодняков естественного происхождения, подроста либо самосева на площадях, предназначенных для воспроизводства лесов и лесоразведения, с причинением ущерба до 50 МРП.

При этом в законе отмечается, что исключение составляют деревья и кустарники на личных приусадебных, дачных и садовых участках казахстанцев.

Должностных лиц и малого бизнеса наказание составит 150 МРП (517 500 тенге в декабре). Более крупный бизнес могут наказать штрафом до 500 МРП (более 1,7 млн тенге) с конфискацией орудий совершения нарушения (авто, инструменты, спиленные деревья).

Но следует помнить, что, если нанесенный ущерб превысит сумму в 50 МРП (172 500 тенге), то может последовать уже уголовная ответственность как для физических, так и для юридических лиц.

Грустный Дед Мороз. Иллюстративное фото: gilaxia/Getty Images

Также важно помнить, что если ель окажется частью лесного фонда, то при нанесении ущерба на сумму до 50 МРП штраф для казахстанцев составит уже 100 МРП (345 000 тенге).

А за сруб дерева на особо охраняемых природных территориях или повторное нарушение в течение года придется заплатить уже 150 МРП (517 000 тенге). Наказание для бизнеса может достичь 1 500 МРП (5,175 млн тенге).

Поэтому, чтобы не нанести вред природе Казахстана и не оказаться нарушителем закона, казахстанцам следует приобретать ели для Нового года (живые или искусственные) только у официальных продавцов.

Напомним, что зимой также можно получить штраф за летние покрышки.