Сколько стоит аренда дома на Новый год в Алматы

Снять дом на Новый год в Алматы можно как за 80 тыс., так и за 1,5 млн тенге. Однако бюджетных вариантов за год стало меньше. От чего зависит цена аренды, журналисты NUR.KZ узнали на портале "Крыша".

Некоторые алматинцы предпочитают встречать Новый год большой компанией в арендных домах. При этом, как рассказывают аналитики, бюджетных вариантов по сравнению с прошлым годом стало заметно меньше. А вот дорогих, в которых сутки стоят от 700 тыс. тенге и выше, наоборот, прибавилось.

Самые дешевые пати-хаусы стоят от 80 тыс. тенге. Однако у такой цены, как правило, есть нюансы. Многие владельцы указывают стоимость аренды только основного дома, а за пользование, например, баней, бассейном, а иногда и спальнями берут дополнительную плату. Также, скорее всего, придется доплатить за караоке, бильярд, растопку бани, камина и мангала.

Аренда домика с баней будет стоить минимум 150 тыс. тенге за сутки. Чаще всего это небольшие дачи, рассчитанные на компанию максимум из восьми человек. Но таких вариантов не очень много.

Чаще всего ценники устанавливаются в районе 300-500 тыс. тенге. За эту сумму алматинцы и гости города могут снять двухуровневый коттедж с большой гостиной, столовой и несколькими спальнями, а во дворе будет парковка, баня с бассейном и мангальная зона.

Обычно такие дома оснащены всей необходимой посудой для большой компании, в них есть караоке, бильярд, музыкальная аппаратура для проведения дискотеки, настольные игры и другие развлечения.

Коттедж в аренду. Фото: krisha.kz

Дома, где аренда составляет 700 000 тенге и выше – это коттеджи, расположенные вблизи Иле-Алатауского национального парка. Помимо услуг поваров, официантов и шоу-программы, здесь также можно арендовать снаряжение для катания в горах и заказать конные прогулки.

Самый дорогой вариант , который нашли аналитики – аренда дома на Новый год за 1 500 000 тенге в сутки.

От чего зависит цена

Первый фактор, который сильно влияет на стоимость аренды пати-хауса к Новому году – расположение. Чем ближе к горам и непосредственно к нацпарку, тем дороже. Самые дорогие варианты сдаются в Медеуском и Бостандыкском районах.

Однако, как отмечают аналитики, есть более выгодная альтернатива. Коттеджи в Наурызбайском и Талгарском районах стоят дешевле примерно на 50%, но также расположены у подножья гор. Самые недорогие варианты аренды в Турксибском, Алатауском и Жетысуском районах города.

Также на стоимость влияет наличие просторной гостиной, где можно собраться многочисленной компанией, кухни и количество спальных мест. При этом, если в доме есть камин, различная техника, а также сауна, бассейн, мангальная зона и другие удобства, то ценник будет заметно выше.

Коттедж в аренду. Фото: krisha.kz

Стоит отметить, что иногда арендодатели ставят свои условия. Некоторые требуют доплату за гостей. Например, если изначально договаривались на 10 человек, но на праздник приехали еще друзья, то за них придется доплатить – в среднем по 5 000-15 000 тенге за человека.

У некоторых владельцев также могут быть свои требования к оформлению дома. Кто-то украшает самостоятельно, а другие вообще против праздничной атрибутики, а за конфетти в доме или использование бенгальских огней вообще грозятся выставить штраф. Поэтому такие моменты нужно обговаривать еще до заключения договора об аренде.

В целом, казахстанцам, которые решили встретить Новый год в съемном жилье, важно помнить о некоторых правилах, которые помогут им не остаться без денег и хорошо отметить праздник.

Так, нельзя вносить предоплату без просмотра дома и документов владельца. Важно убедиться, что на связь вышел именно собственник – он должен показать документы на дом и удостоверение личности. А если коттедж сдается в субаренду, то нужна доверенность.

Не стоит пренебрегать договором аренды, даже если дом снимается всего на сутки. Он защищает интересы арендаторов и поможет избежать неприятной ситуации, например, если владелец внезапно захотел повысить цену или вовсе передумал сдавать жилье. В такой ситуации как минимум можно потребовать вернуть задаток в двойном размере.

Таким образом казахстанцы могут найти к празднику тот дом, который будет отвечать их запросам и бюджету.