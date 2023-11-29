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Как оплатить дорогостоящую автостраховку частями в Казахстане

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Игрушечная машинка стоит на калькуляторе рядом со стопками монет
Машинка и монеты. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Некоторые страховые компании в Казахстане позволяют оплачивать стоимость достаточно дорогостоящей автостраховки КАСКО частями. В течение какого времени это можно сделать, узнали журналисты NUR.KZ.

Комплексное автомобильное страхование кроме ответственности (КАСКО) казахстанцы оформляют добровольно. Но это также может быть одним из условий при выдаче автокредита.

В отличие от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОС ГПО ВТС) полис КАСКО страхует непосредственно машину его держателя от различных непредвиденных ситуаций.

В зависимости от покрытия стоимость такой страховки может быть достаточно высокой – до нескольких сотен тысяч тенге. Сразу заплатить такую сумму сможет не каждый казахстанский водитель.

Поэтому некоторые страховые компании Казахстана предлагают приобрести полис КАСКО, оплатив его частями. Рассмотрим их условия.

Halyk

Например, в данной страховой компании можно оформить КАСКО по подписке, то есть платить надо не раз в год, приобретая полис только на этот период, а раз в месяц.

Как указано на сайте страховщика, срок действия полиса по подписке составляет один месяц с последующей автоматической пролонгацией. Действует она пока не будет произведен очередной месячный платеж или подписка не будет отменена.

Другие полисы добровольного автострахования в данной компании также можно оформить в рассрочку, то есть выплатить их полную стоимость частями.

НСК

Помесячная оплата КАСКО предусмотрена и в этой страховой компании. Как сообщается на ее сайте, полис можно приобрести в рассрочку. Сроки оплаты оговариваются с менеджером по страхованию.

Цена на страхование, как и у других страховщиков, варьируется в зависимости от выбранной программы, года выпуска автомобиля, его стоимости, территории регистрации и так далее.

Freedom Insurance

Здесь мы снова наблюдаем такой продукт, как КАСКО по подписке. Как указано на сайте компании, в личном кабинете можно привязать банковскую карту и оформить подписку на страхование.

Спор о страховых выплатах
Оформление автомобиля. Иллюстративное фото: Pattanaphong Khuankaew/Getty Images

То есть после выбора тарифа можно как обычно оплатить всю сумму за год сразу или вносить ее частями раз в месяц по подписке. При этом не нужно оформлять страховку каждый год, достаточно подписаться один раз и продление будет происходить автоматически.

АСКО

Оформить КАСКО в рассрочку до 12 месяцев на своем сайте предлагает и этот страховщик. Выгодные способы оплаты полиса здесь также доступны через сервисы Kaspi.kz: рассрочка, кредитная карта и кредит.

То есть оформив страховку у данного страховщика, ее стоимость также можно оплатить частями.

Евразия

Как указано на официальной странице этой компании в социальных сетях, ее клиенты, купив полис КАСКО, теперь также могут поделить платеж на несколько частей – от 2 до 11.

Для этого во время покупки достаточно выбрать способ оплаты "Рассрочка" и привязать карту. Ежемесячный платеж будет списываться автоматически.

Казахмыс

В правилах добровольного страхования автомобильного транспорта, размещенных на сайте этой компании, также указывается, что страховая премия за полис КАСКО подлежит уплате единовременно или в рассрочку в виде периодических взносов.

Отметим, что, если пропустить очередной платеж, данный и все остальные страховщики вправе расторгнуть договор страхования, уменьшить размер выплаты в страховом случае или вовсе в ней отказать.

А если рассрочка была оформлена через банк, то в случае неуплаты в отношении заемщика будут предприняты меры по взысканию долга.

Отметим, что оплату стоимости страховки частями могут предложить и другие страховые компании Казахстана. Ее стоимость и условия следует уточнять у выбранного страховщика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2048169-mozhno-li-ne-oplachivat-vsyu-stoimost-avtostrahovki-kasko-srazu-v-kazahstane/

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