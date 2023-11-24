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Мобильными приложениями каких банков чаще всего пользуются казахстанцы

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Девушка переводит деньги в мобильном приложении
Купюры тенге и смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Мобильный банкинг в Казахстане сейчас насчитывает более 22 млн пользователей. Чаще всего жители страны пользуются приложениями от Kaspi и Halyk. Какие еще сервисы популярны, узнали журналисты NUR.KZ.

Казахстанский мобильный банкинг активно развивается и уже сейчас может предложить всему миру уникальные идеи, которые доказали свою эффективность.

Удобство отечественных сервисов привело к резкому увеличению численности активных пользователей. По данным портала Ranking.kz, уже сейчас их порядка 22 млн человек. Это на 2 млн больше общего населения Казахстана.

В целом же, как отмечают аналитики, через мобильный банкинг жители страны проводят 9 из 10 безналичных операций. Каждый день через банковские приложения совершается в среднем 21,3 млн операций на общую сумму 297,7 млрд тенге.

Количество пользователей мобильных банков растет
Количество пользователей мобильных банков растет. Инфографика: ranking.kz

Чей мобильный банкинг самый популярный

В пятерке самых популярных финансовых мобильных приложений в Google Play оказались сервисы казахстанских банков второго уровня.

Первое место занял Kaspi.kz, второе – Halyk. У каждого из этих приложений более 10 млн пользователей. Третье место занял Home Credit Bank с 5 млн пользователей. Четвертое и пятое место по популярности заняли приложения Jusan и Forte.

В десятке также оказались сервисы "Банка ЦентрКредит" (BCC.KZ – 7 место), электронный кошелек Symply (9 место) и Otbasy Bank (10 место). В топ-10 также попали приложения Единого накопительного пенсионного фонда (6 место) и микрофинансовой организации Tez Bol (8 место).

Топ-10 популярных мобильных приложений в разделе "Финансы"
Популярные финансовые мобильные приложения. Инфографика: ranking.kz

В целом рост популярности мобильного банкинга увеличивает скорость перехода казахстанцев на "безнал". Напомним, ранее стало известно, что за 9 месяцев текущего года объем безналичных карточных транзакций достиг 101,5 трлн тенге, причем половина этой суммы пришлась только на Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2047452-mobilnymi-prilozheniyami-kakih-bankov-chasche-vsego-polzuyutsya-kazahstantsy/

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