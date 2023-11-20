Половина всего объема безналичных расчетов в Казахстане приходится на Алматы

С начала года объем "безнала" в стране достиг 101,5 трлн тенге. Примерно 50% от этой суммы пришлось на Алматы. Где еще высокая доля безналичных платежей, узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам 9 месяцев 2023 года объем безналичных карточных транзакций в стране, по данным Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), составил 101,5 трлн тенге. Это сразу на 42% больше, чем было годом ранее (71,6 трлн тенге).

Как считают аналитики, при среднемесячном росте на 11,3 трлн тенге общий объем безналичных расчетов к концу года может составить 135,3 трлн тенге, что будет больше прогнозируемого внутреннего валового продукта (ВВП) Казахстана на 2023 год (118,3 трлн тенге).

В целом, казахстанцы стали реже обналичивать средства. За 9 месяцев 2023 года было совершено 181 млн операций по снятию денег с банкоматов – это на 8,5% меньше, чем было в прошлом году. Однако общая обналиченная сумма оказалась больше – 16,6 млрд против 15,9 млрд тенге в 2022 году.

Рост безналичных транзакций. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Лидерами по приросту доли безналичных транзакций в 2023 году стали Алматинская (+9,7 процентного пункта), Туркестанская (+9,3 п.п.) и Западно-Казахстанская (+5,9 п.п.) области.

Однако по объемам безналичных операций впереди три главных города страны: Алматы (50% от общей суммы "безнала"), Астана (11%) и Шымкент (6%). На все остальные регионы пришлись оставшиеся 33% от объема безналичных транзакций.

Самые "безналичные" регионы. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Стоит отметить, что в 2023 году аналитики отмечают серьезное увеличение доли оплат через QR-код – 5,2% от всех безналичных расчетов, что составило 5,3 трлн тенге. При этом заметно упала доля оплат через POS-терминал – до 11,9 трлн тенге или 11,8% от общего объема.

Какие безналичные операции проводят казахстанцы. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Стоит отметить, что недавний запуск цифрового тенге может способствовать ускорению перехода страны на "безналичные рельсы". Все благодаря тому, что новая форма национальной валюты позволит пользоваться "безналом" даже в самых отдаленных населенных пунктах страны где нет стабильного интернета.