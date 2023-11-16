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В каких магазинах электроники можно оплачивать бонусами всю стоимость товара в Казахстане

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Телефон с виртуальной бонусной картой лежит на ноутбуке
Бонусная карта. Иллюстративное фото: BestForBest/Getty Images

Во многих крупных магазинах электроники Казахстана, где покупатели копят бонусы, ими можно оплатить почти всю стоимость покупки. С бонусными программами торговых сетей ознакомились журналисты NUR.KZ.

В казахстанских магазинах электроники всегда действует множество акций. Приобретать технику с выгодой можно и в рамках бонусных программ (программ лояльности), то есть оплачивать часть или всю стоимость покупки накопившимся на специальной карте бонусами.

Это виртуальные условные единицы, эквивалентные тенге, которые можно использовать в качестве скидки. Они, как правило, накапливаются после покупок в определенной торговой сети или начисляются, например, в честь дня рождения, регистрации в мобильном приложении компании и в других случаях.

У бонусов обычно есть срок действия, то есть в определенный момент они могут сгореть. Некоторые продавцы также устанавливают лимит на часть стоимости, которую можно оплатить бонусами.

Рассмотрим эти условия в торговых сетях магазинов электроники, представленных в разных городах Казахстана.

Sulpak

Как указано на сайте этой компании, в рамках программы лояльности SBonus оплатить бонусами можно до 100% от стоимости всех представленных в ассортименте товаров, кроме подарочных карт, услуг мобильной связи и специально отмеченной электроники.

Срок действия бонусов – 60 дней с момента активации, то есть после получения покупателем приобретенного товара.

Женщина оплачивает покупку в магазине
Оплата покупки. Иллюстративное фото: Maskot/Getty Images

DNS

Согласно правилам программы лояльности ProZaPass, указанным на сайте этой сети магазинов электроники, бонусами можно оплатить всю стоимость товара за вычетом 1 тенге. То есть как минимум эта сумма должна быть оплачена участником программы в обязательном порядке.

Ими также не могут быть оплачены подарочные карты, услуги доставки, договоры страхования и другие товары, в том числе указанные в определенном списке. Неиспользованные бонусы при этом сгорают через 180 дней после их начисления.

“Белый ветер”

По информации о бонусной программе, указанной на сайте этого продавца, бонусами можно оплатить до 99,99% стоимости товара, а также первоначальный взнос при покупке электроники в кредит в розничных магазинах сети.

С бонусного счета при этом нельзя оплатить подарочные сертификаты и услуги. Использовать бонусы можно в течение полугода после их начисления.

“Мечта”

Оплатить бонусами до 99,99% стоимости любого товара можно и в рамках программы лояльности “Бонус Вашей Мечты”, правила которой указаны на сайте данной сети.

Исключения: сертификаты, доставка, настройка и установка бытовой техники, а также другие услуги, оплата взносов по кредитам, акционных товаров и комплектов операторов сотовой связи. Срок действия бонусов также составляет 180 дней.

Женщина покупает телевизоры в магазине электроники
Магазин электроники. Иллюстративное фото: lechatnoir/Getty Images

Evrika

В рамках программы лояльности “Smart Bonus”, действующей для покупателей розничных и интернет-магазинов компаний Evrika, Sony Centre и Bosch, можно оплатить до 99% от стоимости любого товара, сообщается на сайте торговой сети.

Частичная оплата с бонусного счета также возможна при покупке товаров в кредит или рассрочку. Аннулируются бонусы через полгода после их начисления.

TechnoDom

Как отмечается на сайте этой компании, в рамках программы Technodom PLUS бонусами можно оплатить до 99% от стоимости покупки при расчете всеми методами кроме приобретения товара в кредит или рассрочку. Ограничение при этом действует на товары брендов Bork и Dyson, услуги по настройке и установке техники, а также подарочные карты.

Срок действия бонусов зависит от бонусной карты. Изначально ей присваивается статус Orange, при котором начисленными бонусами можно воспользоваться в течение 180 дней. Участнику клуба, который будет часто совершать дорогостоящие покупки, присваивается статус Black. С ним срок действия бонусов составляет 365 дней.

Alser

По программе лояльности ABonus, согласно информации с сайта этой сети магазинов, накопленными бонусами можно оплатить до 50% от стоимости товара.

Использовать бонусный счет нельзя при пополнении баланса мобильного телефона и приобретении подарочной карты. А срок действия бонусов составляет 30 дней с момента активации.

При этом напомним, что при возврате товара, часть стоимости которого была оплачена бонусами, их должны вернуть на бонусный счет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2045900-v-kakih-magazinah-elektroniki-mozhno-oplachivat-bonusami-vsyu-stoimost-tovara-v-kazahstane/

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