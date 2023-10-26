Какую электронику можно купить со скидкой в магазинах Казахстана

Казахстанские магазины электроники на постоянной основе предоставляют покупателям скидки на определенные категории товаров. Что можно купить дешевле на данный момент, узнали журналисты NUR.KZ.

Не дожидаясь "черной пятницы", магазины электроники Казахстана запустили сразу по несколько акций. В частности, в рамках них можно купить определенную технику с хорошей скидкой.

В Alser до 29 октября будут действовать скидки до 40% на электронику Tefal, Rowenta и Moulinex, а до конца месяца можно сэкономить до 20 тысяч тенге при покупке бытовой техники от Gorenje и до 10 тысяч тенге – на микроволновые печи Samsung. Акции есть и на другие бренды.

В сети магазинов "Белый ветер" со скидками до конца месяца можно купить умные телевизоры Xiaomi, "Яндекс.Станцию 2", мониторы от производителей Philips, MSI и AOC, ноутбуки от НР и ASUS, а также смартфоны разных брендов и другую электронику.

До 31 октября скидки и в "Мечте": до 700 тысяч тенге – на холодильники LG Objet Collection, 15 тысяч тенге – на умную колонку с виртуальным голосовым помощником "Алиса", до 600 тысяч тенге – на телевизоры LG. А до конца года можно сэкономить 150 тысяч тенге при покупке кухонного робота MOULINEX Companion XL, а также 40% – электрической сушки Kitfort KT 1904.

Умная колонка "Яндекс.Станция 2" с "Алисой" по акции продается и в магазине электроники Evrika. Скидки до 70% до конца месяца здесь будут действовать еще на ряд товаров.

В Sulpak до 31 октября будут выгодные цены при покупке посуды ARG Master Chef. А также последний день действуют осенние скидки на большой выбор товаров: от смартфонов и ноутбуков до бытовой техники и аксессуаров для дома.

До 30 октября в сети магазинов DNS будет действовать скидка 10% на объективы, а до 29 октября можно сэкономить при покупке товаров для красоты и здоровья Rowenta, электроники для дома Tefal, а также кухонной техники Moulinex. До 31 октября со скидками будут продаваться колонки SVEN, телевизоры TCL и Xiaomi, а также смартфоны Samsung Galaxy и Honor.

Более подробнее об этих и других акциях можно узнать на сайтах указанных магазинов.

Также напомним, что совсем скоро в Казахстане начнутся новогодние распродажи. Очень важно в это время не попасться на мошенников.

А какие товары и услуги вам интересны? Пишите в комментариях, а мы расскажем где выгодно их приобрести.