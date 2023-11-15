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30 лет независимости Казахстана

Какие выгодные предложения для автолюбителей действуют в казахстанских банках

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Водитель авто считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: alfexe/Getty Images

Казахстанцы могут оплатить услуги автозаправочных станций через карточки или смартфоны, чтобы получить от банков бонусы и даже призы: деньги или жилье. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Ранее мы рассказывали о том, какие акции предлагаются в крупных сетях автозаправочных станций (АЗС) в Казахстане.

Однако автовладельцы часто оплачивают стоимость топлива через банковские карточки и мобильные приложения. В этих случаях им также могут начисляться различные поощрения.

Eurasian Bank

Для автолюбителей-клиентов этого банка имеется специальная "Автокарта" с начислением до 34% бонусов за различные платежные операции.

Так, при платежах по категории "Авто" по всему миру (АЗС, СТО, парковки, каршеринг и аренда авто, запчасти и другое) казахстанцы могут получить 4% бонусов от суммы транзакции.

Дополнительно начисляются:

  • гарантированные бонусы – плюс 1% от суммы каждой транзакции с использованием карты;
  • за бесконтактные платежи – плюс 1% бонусов за платежи смартфоном вместо карты.

А если выбрать обычную банковскую карту, то бонусы за платежи на АЗС составят 1% от суммы транзакции.

ForteBank

В данном банке на текущей неделе (с 13 по 19 ноября) в рамках акции ForteQuest действует специальное задание для их клиентов – можно выиграть до 100 000 бонусов за заправку своего автомобиля.

Для этого достаточно открыть банковскую карточку и произвести оплату на АЗС в указанный период на сумму от 3 000 тенге.

Также до конца года действует еженедельный розыгрыш 1 000 000 тенге за любые оплаты дебетовой картой банка с начислением до 15% бонусов. При этом главный приз – квартира в Астане.

Мужчина держит кредитную карту
Банковская карточка. Иллюстративное фото: time99lek/Getty Images

Halyk

До конца текущего года при оплате QR-кодом через POS-терминалы банка начисляется до 5% бонусов с каждой покупки. А при транзакции через бесконтактный платеж (с мобильных и смарт-устройств) начисляется 1% бонусов.

Максимальная сумма бонусов может достигать 20 000 единиц в месяц, согласно данным официального сайта.

Home Credit Bank

Как указывается на официальном сайте банка, при оформлении банковской карточки казахстанцы могут получать до 10% кешбэка по различным категориям, включая покупки на АЗС.

Максимальная начисляемая сумма за одну транзакцию составит 1 000 бонусов. А в месяц можно накопить до 20 000 бонусов.

При этом повышенный кешбэк будет действовать в течение 90 дней с момента активации карты. А далее он понизится до 5% с каждой оплаты заправки.

Напомним, что важно внимательно и самостоятельно изучить условия акций и бонусных предложений на официальных сайтах банков перед участием в них.

Также ранее мы рассказывали, как обналичить кешбэк в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2045683-kakie-vygodnye-predlozheniya-dlya-avtolyubiteley-deystvuyut-v-kazahstanskih-bankah/

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