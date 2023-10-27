Как можно выиграть квартиру или автомобиль в Казахстане

Клиенты ForteBank и сети магазинов "12 месяцев" могут выиграть квартиры. А Halyk Bank и Mars Kazakhstan разыгрывают в Казахстане автомобили. Подробнее об условиях розыгрышей узнали журналисты NUR.KZ.

Бесплатно получить квартиру или автомобиль в Казахстане можно по договору дарения от близких и родственников. А также их можно выиграть. Казахстанские компании периодически проводят розыгрыши таких крупных призов. В них, как правило, могут принять участие их клиенты при соблюдении некоторых условий.

Где разыгрываются квартиры

Так, 5 ноября 2023 года сеть строительных магазинов "12 месяцев" во время трансляции на своем официальном сайте разыграет квартиру среди своих клиентов из шести городов страны.

В розыгрыше могут принять участие покупатели, которые до 22 октября потратили в одном магазинов сети не менее 50 тысяч тенге. Они в обязательном порядке должны скачать на телефон приложение "12 месяцев" и дать согласие на участие в программе.

Не позднее 25 декабря 2023 года квартиру разыграет и ForteBank. Участниками розыгрыша могут стать держатели карт Forte, которые в период с 14 августа по 24 декабря 2023 года оплачивали покупки на сумму от тысячи тенге.

Между ними каждый месяц также проводится розыгрыш одного миллиона тенге. Среди других условий: карта должна быть активной и с актуальным сроком действия, у клиента банка не должно быть задолженностей по карте и займам, а также он должен иметь регистрацию в мобильном банкинге.

Ключи от жилья. Иллюстративное фото: Witthaya Prasongsin/Getty Images

Как выиграть автомобиль

А в Halyk Bank до 31 октября, 3 и 29 декабря 2023 года будет разыграно по одному автомобилю Hyundai Tucson. Выиграть их могут граждане, которые в период с 11 августа по 24 декабря взяли в банке автокредит. То есть они могут получить в подарок второй автомобиль.

При этом учитываются автокредиты, оформленные в приложении Halyk или в отделении банка. После оформления они автоматически будут включены в список участников розыгрыша.

Немного времени осталось и до окончания лотереи от компании Mars Kazakhstan. В ней могут принять участие дееспособные граждане Казахстана, которые с 14 августа до 5 ноября 2023 года приобрели продукты торговых марок Snickers или Orbit, прошли регистрацию на сайте акции и отсканировали штрих-коды акционных продуктов.

Благодаря одному сканированию можно участвовать в розыгрыше планшетов и ноутбуков. А загрузив несколько штрих-кодов от обоих продуктов и подтвердив их чеками, можно участвовать в розыгрыше электромобиля Tesla Model 3. Главный победитель будет определен 8 ноября.

Отметим, что доверять информации о крупных выигрышах можно, только если она указана на официальных сайтах компаний. Если для получения приза просят внести какую-то сумму или дать полные данные банковской карты, то организаторам такого "розыгрыша" лучше не доверять.

А вы когда-нибудь выигрывали крупные призы в подобных лотереях? А хотели бы? Пишите в комментариях.