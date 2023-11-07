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Заправляемся с выгодой: какие акции предлагают сети АЗС в Казахстане

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Мужчина заправляет машину
Заправка машины. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Автовладельцы могут получить бонусы и даже выиграть ценные призы за заправку на определенных автозаправочных станциях (АЗС). Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

АЗС могут использовать различные акции для привлечения клиентов, включая скидки, бонусы и розыгрыши.

Рассмотрим, что предлагают автовладельцам крупные сети заправок в ноябре 2023 года.

Какие еще акции и скидки вам интересны? Напишите об этом в комментариях, а мы найдем лучшие предложения на рынке и поделимся с вами.

Sinooil

Согласно данным на официальном сайте данной сети АЗС, ее клиенты могут поучаствовать в двух акциях.

Так, до конца 2023 года автовладельцам доступны бонусы в рамках акции «Сейчас бонусно!» – за каждую оплату топлива и прочих товаров через Halyk QR начисляется 5% бонусов.

Также в ноябре действуют скидки при заправке – их сумма может составить до 20 тенге за литр в зависимости от региона и только при оплате наличными или банковской картой. Например, в Алматы, Алматинской области и городах Каскелен, Талдыкорган и Конаев имеются следующие предложения:

  • АИ-92 при заправке от 20 литров – скидка 7 тенге за литр;
  • ДТ (дизельное топливо) от 50 литров – дисконт составит 10 тенге за литр;
  • ДТ от 100 литров – 15 тенге за литр.
Бензиновая колонка установлена на автозаправочной станции
Автозаправочная станция. Иллюстративное фото: SolStock/Getty Images

Газпромнефть

На сайте данной сети АЗС нет скидок на топливо, но есть другие акции.

До 31 декабря текущего года при заправке от 150 литров за один месяц с использованием виртуальной карты лояльности из мобильного приложения сети автовладельцы могут участвовать в ежемесячном розыгрыше двух смартфонов Iphone 14. Участвуют все виды топлива.

Также до конца года при покупке кофе на станциях компании после каждой четвертой чашки выдается бонус на 980 баллов в мобильном приложении сети АЗС. Для этого необходимо иметь виртуальную карту и подтвердить участие в акции в самом приложении заправки, кликнув на рекламный баннер.

Helios

Сеть заправочных станций имеет одну действующую акцию под названием "Янтарная осень".

Клиентам АЗС предлагаются следующие скидки при покупке:

  • АИ-92, Prime 92 от 20 литров – назначается моментальная скидка в размере 7 тенге за литр. А выгода с Bonus Card составит до 14 тенге;
  • ДТ от 100 литров – дисконт в размере 10 тенге за литр, выгода с Bonus Card составит до 22 тенге.

Однако на странице в социальных сетях компании анонсирован сюрприз с намеком на розыгрыш автомобиля. Но информации о начале и точных условиях акции пока нет.

Автомобиль украшен красным бантом
Автомобиль в подарок. Иллюстративное фото: Blend Images - Ned Frisk/Getty Images

Royal Petrol

В данной компании из действующих предложений имеются только скидки до 30% на некоторые продукты питания.

Акций, связанных с топливом или розыгрышами не обнаружено.

GASENERGY

Среди выгодных предложений в данной сети АЗС имеются следующие акции:

  • "Кофе на ночь" – при покупке кофе с 23:00 до 08:00 автолюбители получают скидку на каждый литр бензина марок АИ-92, АИ-95, АИ-98 и АИ-100;
  • "+400 баллов" – каждый понедельник и вторник при покупке хот-дога с 350 мл кофе в одном чеке начисляется 400 баллов в приложение Vlife, которые можно потратить на будущие покупки или акции.

Также до 30 ноября в Шымкенте действует специальная акция "Осенний драйв" – при заправке ДТ предоставляется скидка в 5 тенге за каждый литр.

При покупке 50 литров ДТ в приложении Vlife начисляется 5 бонусных баллов с каждого литра, а за 100 и более литров – по 10 баллов.

Ключи от автомобиля лежат на кошельке с деньгами
Ключи от автомобиля и кошелек. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Qazaq Oil

В этой сети АЗС имеется сразу несколько видов поощрений.

Так, в рамках акции "Новогодний фестиваль" при заправке (кроме ДТ) на сумму чека от 5 000 тенге или 10 000 тенге с использованием Vlife QR казахстанцы получат уникальный код участия в розыгрыше призов:

  • электронные талоны на 200, 100 и 50 литров топлива марки АИ-92 (еженедельно);
  • восемь игровых приставок PlayStation 5 и два стайлера Dyson (в два этапа).

Дополнительно участники получают специальный промокод для покупок в магазине ALSER.KZ до 20 000 тенге.

Также до 30 ноября 2023 года казахстанцам предлагаются следующие акции:

  • "Выгода до 15 тенге на дизельное топливо" – при покупке ДТ и оплате через Vlife QR за каждый литр выдают скидку в 10 тенге и 5 бонусных баллов в приложении Vlife;
  • "Большой по цене маленького" – можно купить большой стакан кофе и хот-дог XL по цене маленькой порции;
  • "X2 Баллы на бесконтактную заправку" – начисляется удвоенное количество баллов за каждый литр бензина по бесконтактной заправке.

COMPASS

В этой сети АЗС действует только скидочное предложение выходного дня – за заправку топливом АИ-92 и АИ-95 в воскресенье автовладельцы получают скидку в 2 тенге.

Подробнее об условиях этих акций и сроках следует уточнять в указанных компаниях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2044343-zapravlyaemsya-s-vygodoy-kakie-aktsii-predlagayut-seti-azs-v-kazahstane/

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