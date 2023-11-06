Какие компании стали самыми привлекательными работодателями в Казахстане

В Казахстане выявили самых привлекательных работодателей. Например, в автобизнесе это "Астана Моторс", а в сфере финансовых услуг – Kaspi.kz. Какие компании стали лидерами, узнали журналисты NUR.KZ.

Стаффинговая группа ANCOR провела исследование восприятия бренда работодателя The Talentist. Независимый онлайн-опрос состоялся в июле этого года среди более чем 3 500 жителей Казахстана трудоспособного возраста.

Мужчин и женщин в числе респондентов было почти поровну. А в разрезе возрастов участники опроса от 16 до 24 лет составили 16% от их общего числа, 25-34 года – 34%, 35-44 года – 38%, 45-63 года – 12%.

Что касается формата занятости, то на постоянной основе работали 73% совершеннолетних опрашиваемых, были самозанятыми или фрилансерами – 13%, работали на временной основе – 11%.

А по месту работы и проживания они были равномерно распределены по всем регионам страны с небольшим преимуществом Алматы – 21%.

Респондентам предложили в качестве работодателей оценить 100 компаний из 11 отраслей экономики с количеством сотрудников от тысячи человек. Критерии выбора при этом у всех могли быть разные: размеры зарплат, разнообразие льгот, стабильность компании и так далее.

Самые привлекательные работодатели Казахстана

По результатам исследования, самыми привлекательными и узнаваемыми отраслями на территории Казахстана являются автобизнес (53%) и сфера транспорта (49%), так как они находятся близко к средним значениям по данным параметрам.

В категорию привлекательных, но с менее известными игроками, вошли отрасль добычи и обработки полезных ископаемых (51%), топливно-энергетический комплекс (49%), строительство (43%), машиностроение (37%), сфера товаров народного потребления (33%), а также агропромышленный комплекс (27%).

Резюме. Иллюстративное фото: fizkes/Getty Images

Самыми же узнаваемыми, но менее привлекательными были названы следующие отрасли: финансовые услуги (64%), информация и связь (60%) и розничная торговля (35%).

В результате самым привлекательным работодателем Казахстана стала компания "Тенгизшевройл" (69% голосов). В топ-3 также вошли Air Astana (64,1%) и еще одна нефтяная компания – "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (63,8%).

Если отдельно взять каждую из 11 исследованных отраслей, то в лидерах окажутся:

автобизнес: "Астана Моторс", Orbis Auto и "Сильвер";

добыча и обработка: KAZ Minerals, "Алтыналмас" и "Казатомпром";

топливно-энергетический комплекс: "Тенгизшевройл", "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." и "КазМунайГаз";

строительство: BI Group, Bazis-A, RAMS;

машиностроение: Alageum Electric, "Камкор Локомотив" и "ЕПК Степногорск";

транспорт: Air Astana, SCAT и „Қазақстан темір жолы“;

товары народного потребления: "Мегаполис-Казахстан", Apple City Corps и RG Brands;

информация и связь: "Транстелеком", Beeline и Кселл;

финансовые услуги: Kaspi.kz, Freedom Holding и Halyk Bank;

розничная торговля: "Меломан", EVRIKA и "Технодом".

агропромышленный комплекс: "Атамекен-Агро" и "Алель".

Результаты исследования также выявили, какими мотивами руководствуется трудоспособное население при выборе и смене работы. Так, при выборе работодателя были названы три основных фактора: хорошая заработная плата - 85%, финансовая стабильность организации – 78%, а также гарантии долгосрочной занятости - 67%.

Отметим, что в какой бы компании не работал казахстанец, главное – оформить трудовой договор. Иначе он останется незащищенным в сферах пенсионного обеспечения, медицинского и социального страхования.