Как различаются зарплаты в зависимости от пола, возраста и сферы деятельности в Казахстане

Зарплаты мужчин в Казахстане на 27% выше, чем у женщин. Работники в возрасте до 24 лет зарабатывают на 37% меньше, чем в 35-44 года. Как на цифры влияет и сфера деятельности, узнали журналисты NUR.KZ.

Согласно ежегодному анализу заработных плат сотрудников казахстанских компаний и организаций без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, проработавших весь апрель 2023 года, средняя зарплата в Казахстане составила 322 845 тенге.

Проводившее обследование Бюро национальной статистики в том числе разделило их по полам, возрастам и сферам деятельности.

Кто зарабатывает больше – мужчины или женщины

В частности, среди трудящихся мужского пола средняя зарплата составила 361 481 тенге, что на 27% выше, чем у женщин – 285 744 тенге.

Есть разница и в зависимости от года рождения. Самая высокая средняя зарплата наблюдается среди казахстанцев обоих полов в возрасте от 35 до 44 лет – 356 082 тенге.

Среди мужчин этой возрастной категории данный показатель равен 411 267 тенге, а среди женщин – 302 613 тенге.

В среднем на 37% меньше зарабатывает молодежь в возрасте от 16 до 25 лет – 223 165 тенге. У парней средняя зарплата составляет 238 379 тенге, а у девушек – 206 778 тенге.

Среднемесячная заработная плата в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Как влияет на зарплаты сфера деятельности

Одной из самых высокооплачиваемых сфер в Казахстане является финансовая и страховая деятельность – здесь средняя зарплата, согласно исследованию, составила 562 470 тенге.

При этом опять же наблюдается значительная разница между работниками мужского и женского полов. Среди первых этот показатель составляет 688 317 тенге, а вторых – 481 704 тенге.

Но в разрезе возрастных групп выше всего средняя зарплата работников сферы финансов и страхования в возрасте от 65 до 74 лет – 781 010 тенге. А среди мужчин – и вовсе 1 106 308 тенге. Для примера: у женщин данной категории этот показатель составляет всего 485 602 тенге.

Чуть меньше получают работники в возрасте от 45 до 54 лет – в среднем 769 105 тенге. Но разрыв между мужчинами и женщинами уже значительно меньше – 916 471 тенге против 700 960.

Наименее низкооплачиваемая – сфера сельского, лесного и рыбного хозяйства. В ней средняя зарплата составляет 199 420 тенге. К слову, разница между зарплатами мужчин и женщин не такая существенная – 204 399 и 187 560 тенге, соответственно.

Самые высокие оклады при этом у более молодых занятых в сфере казахстанцев – в возрасте от 29 до 34 лет. Среди обоих полов этой возрастной категории средняя зарплата составляет 208 522 тенге.

При этом напомним, что средний показатель заработной платы может не относиться ко многим трудящимся. Их основная часть, как правило, получает ниже среднего.