На что потратить в Астане обновленную минимальную зарплату: список покупок

Продукты питания и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Даже выросшая до 70 тысяч тенге минимальная зарплата в Казахстане достаточно сильно приближена к прожиточному минимуму в некоторых регионах страны. Что на эту сумму можно купить в Астане, узнали журналисты NUR.KZ.

Минимальная заработная плата (МЗП) выросла в 2023 году вместе с другими расчетными показателями. С начала года ее размер составляет 70 тысяч тенге.

Между тем прожиточный минимум на душу населения в среднем по стране в январе составил 45 419 тенге. Это сумма, которая необходима для удовлетворения минимальных потребностей в пропитании и услугах одному среднестатистическому казахстанцу.

В зависимости от цен в разных городах и областях страны она может быть разной. Например, в Астане ПМ составляет 50 405 тенге.

Этот показатель также разнится в разрезе полов и возрастов. Для жителей столицы старше 18 лет и до пенсионного возраста мужского пола, согласно данным Бюро национальной статистики, он равен 59 833 тенге, а женского – 47 496 тенге.

Но для нормальной жизнедеятельности взрослому трудоспособному жителю столицы, как правило, нужно больше. В зависимости от потребностей и предпочтений может не хватить и минимальной заработной платы.

Тем не менее, посмотрим, что на нее можно купить. В частности, ознакомимся с ассортиментом продуктов питания, представленным столичными супермаркетами на одном из банковских маркетплейсов.

Данные были собраны 22-23 февраля 2023 года.

Крупы и монеты тенге. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

Сколько продуктов питания можно купить на 70 тысяч тенге

Например, на эту сумму можно закупиться продуктами питания с большим сроком хранения:

мука высшего сорта – 25 килограммов стоят примерно 9 тысяч тенге ;

; рис – цена 5 килограммов в среднем составит 4 тысячи тенге ;

; макароны – стоимость упаковки массой 4,5 килограмма может составить примерно 2,5 тысячи тенге ;

; гречневая крупа – около 3 килограммов можно купить в среднем 5,5 тысячи тенге ;

; овсяные хлопья – 5 пачек по 400 граммов обойдутся в среднем в 2 тысячи тенге ;

; ультрапастеризованное молоко жирностью 3,2% – 10 тетрапакетов, обеспечивающих более долгий срок хранения, стоят в среднем 8 тысяч тенге ;

; рафинированное подсолнечное масло – средняя стоимость бутыля объемом 5 литров составляет около 5 тысяч тенге ;

; сахарный песок – 5 килограммов можно купить примерно за 4 тысячи тенге ;

; черный гранулированный чай – 2 упаковки по 500 граммов будут стоить в среднем 4,5 тысячи тенге ;

; растворимый кофе – цена 500-граммовой мягкой упаковки с замком в среднем составляет 8 тысяч тенге ;

; курица – около 9,5 тысячи тенге за 5 килограммов филе, которое можно заморозить, и 8 тысяч тенге за такую же массу окорочков.

Таким образом, на минимальную заработную плату в Астане можно впрок закупиться некоторыми продуктами питания. Впрочем, если взять другой список с более дорогими товарами, то этой суммы может хватить на менее объемный закуп – все зависит от потребителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2010546-na-chto-potratit-v-astane-obnovlennuyu-minimalnuyu-zarplatu-spisok-pokupok/