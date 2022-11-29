Как менялись цены перед “черной пятницей” в казахстанских магазинах электроники

Ноутбук. Иллюстративное фото: Prykhodov/Getty Images

Международная “черная пятница” в некоторых казахстанских магазинах электроники прошла незаметно. По крайней мере, на определенный список товаров в этот день не наблюдалось особенных скидок. С ценами ознакомились журналисты NUR.KZ.

Напомним, что 25 ноября был международный день распродаж, называемый “черной пятницей”.

Некоторые казахстанцы его ждали, чтобы приобрести понравившиеся товары с хорошей скидкой, а другие - не особо верили, что они будут существенными. Возможно, что их скептицизм вполне обоснован.

На какие товары казахстанцы могли ждать скидки

Чтобы проверить, как менялись цены в казахстанских магазинах электроники, за четыре недели до “черной пятницы” мы зафиксировали стоимость пяти товаров.

В основном это смартфоны и ноутбук от двух популярных в стране брендов, на которые казахстанцы могли ждать скидки:

Apple iPhone 13 Pro Max 1TB, Graphite;

Samsung Galaxy Z Fold4 5G 512GB, Beige;

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB, Phantom Black;

Samsung Galaxy A73 5G 128GB, Gray;

Apple MacBook Air 13, Midnight.

Цены на данный набор техники мы периодически мониторили на официальных сайтах пяти сетей магазинов электроники. В качестве месторасположения покупателя был указан Алматы.

Alser

За четыре недели до “черной пятницы”, то есть 28 октября 2022 года, iPhone 13 здесь стоил 954 990 тенге, Samsung Galaxy Z Fold4 - 1 099 890 тенге, S22 - 599 890 тенге, A73 - 239 890 тенге, а MacBook - 709 990 тенге.

Чуть позже до 569 890 тенге снизилась цена Samsung Galaxy S22. К слову, она осталась на том же уровне и в “черную пятницу”, и в последовавшие за ней выходные.

За три дня до международного дня распродаж после резкого роста до 689 990 тенге уменьшилась стоимость MacBook и больше не менялась.

Все четыре недели до “черной пятницы”, в этот день и все выходные никак не менялись цены на три оставшихся смартфона.

Стоимость электроники в Alser. Инфографика: NUR.KZ

DNS

Такая же ситуация наблюдалась в данной сети магазинов. 28 октября iPhone здесь также стоил 954 990 тенге, Samsung Galaxy S22 - 599 990 тенге, A73 - 239 990 тенге, MacBook - 709 990 тенге. Смартфона Samsung Galaxy Z Fold4 в наличии не было.

Спустя две недели, 11 ноября, S22 стоил 569 990 тенге (на 30 тысяч меньше). Больше его цена не менялась.

За два дня до “черной пятницы” стоимость ноутбука также после значительного скачка уменьшилась до 699 990 тенге и больше не менялась, как и цены на другую технику.

Стоимость электроники в DNS. Инфографика: NUR.KZ

Sulpak

Похожие цены были за четыре недели до международного дня распродаж и в этой компании: телефон от Apple стоил 954 990 тенге, раскладной смартфон от Samsung - 1 099 890 тенге, S22 - 599 890 тенге, A73 - 239 890 тенге, а MacBook - 709 990 тенге.

И здесь мы наблюдаем тот же сценарий: 11 ноября Samsung Galaxy S22 Ultra стоил на 30 тысяч дешевле - 569 890 тенге, и больше его цена не менялась.

А ноутбук от Apple сначала подорожал на 90 тысяч, а уже 21 ноября его стоимость была ниже - 699 990 тенге. На следующий день после “черной пятницы”, 26 ноября, она снизилась еще до 664 990 тенге.

К слову, на момент написания статьи данный гаджет здесь стоит уже 899 990 тенге. Стоимость остальной техники до этого времени не поменялась.

Стоимость электроники в Sulpak. Инфографика: NUR.KZ

TechnoDom

Как уже можно заметить, на подобную технику многие казахстанские магазины держат одинаковые цены. Поэтому здесь стоимость гаджетов особо не отличилась.

28 октября 2022 года iPhone 13 в данной сети магазинов стоил 954 990 тенге, Samsung Galaxy Z Fold4 - 1 099 990 тенге, S22 - 599 990 тенге, A73 - 239 990 тенге, MacBook - 709 990 тенге.

Через некоторое время S22 подешевел до 569 990 тенге, сколько и стоит до сих пор.

А MacBook также за четыре дня до “черной пятницы” стоил уже 699 990 тенге, предварительно подорожав. Вчера цена снова выросла до 799 990 тенге.

К слову, это единственный магазин, в котором мы за время наблюдений зафиксировали изменение стоимости iPhone 13 Pro Max. За неделю до “черной пятницы” он подорожал на 35 тысяч до 989 990 тенге. С тех пор цена не менялась ни в день распродаж, ни в последующие выходные.

Стоимость остальных смартфонов от Samsung за все это время также осталась неизменной.

Стоимость электроники в TechnoDom. Инфографика: NUR.KZ

Белый ветер

В данной сети 28 октября мы зафиксировали стоимость только трех выбранных нами гаджетов: iPhone - 949 990 тенге, Samsung Galaxy A73 - 239 800 тенге, а также MacBook - 709 990 тенге. Остальных не было в наличии.

С тех пор изменилась только стоимость ноутбука - 21 ноября после резкого роста цена упала до 699 990 тенге. Больше она не менялась.

Стоимость электроники в "Белом ветре". Инфографика: NUR.KZ

Таким образом, непосредственно 25 ноября, в международный день распродаж, отдельных скидок на представленные товары замечено не было - только текущие. То есть “черная пятница” в вышеуказанных магазинах прошла относительно незаметно. Хотя по статистике общий объем продаж в этот день обычно увеличивается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/1999275-kak-menyalis-tseny-pered-chernoy-pyatnitsey-v-kazahstanskih-magazinah-elektroniki/