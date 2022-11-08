Опрос NUR.KZ: а вы ждете "черную пятницу"?

Шопинг. Фото: pixabay.com

Весь мир в этом месяце ожидает большой шопинг: в ноябре традиционно магазины объявляют "черную пятницу". Как правило, это время скидок и распродаж. В этом году "черная пятница" выпадает на 25 число и длится, как правило, 3-5 дней, передает корреспондент NUR.KZ.

Обычай устраивать распродажи в "черную пятницу" появился еще в 19 веке, а сам термин – несколько позже, в 1966 году.

Раньше это словосочетание употреблялось только на восточном побережье США, но со временем распространилось по всему миру. Не стал исключением и Казахстан.

С тех пор многие с нетерпением ждут этот праздник шопинга и трат.

Мы решили узнать у наших читателей, а вы ждете "черную пятницу"? Планируете ли вы шопинг?

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996180-opros-nurkz-a-vy-zhdete-chernuyu-pyatnitsu/