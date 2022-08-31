Сколько стоят наушники и другая техника от Samsung в магазинах Алматы

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На многие популярные товары магазины электроники устанавливают практически одинаковые цены. Но есть определенные модели, стоимость которых все же отличается. Сколько стоят беспроводные наушники и другая техника от Samsung у алматинских продавцов, узнали журналисты NUR.KZ.

Подобные рейтинги мы проводим на постоянной основе. Нашей проверке подвергались магазины, аптеки, банки, лаборатории, мобильные операторы и другие организации. Со всеми результатами можно ознакомиться перейдя по этой ссылке.

Более трети казахстанцев предпочитают пользоваться мобильными гаджетами Samsung, на втором месте с небольшим отрывом расположилась техника от Apple, а на третьем – Xiaomi.

При этом пользователи, отдающие предпочтение какому-то конкретному бренду, могут выбирать между магазинами в поисках наиболее выгодных цен.

Мы также сравнили стоимость некоторых гаджетов в сетевых магазинах электроники, филиалы которых представлены в разных городах Казахстана, в том числе и в Алматы.

В частности, мониторинг цен проводился на основе онлайн-каталогов следующих компаний:

"Мечта";

Alser;

DNS;

Sulpak;

TechnoDom.

В настройках официальных сайтов всех продавцов был установлен город Алматы. Соответственно, вся искомая техника должна быть в наличии в данном мегаполисе.

Данные были собраны 31 августа 2022 года.

Беспроводные наушники

Среди беспроводных наушников во всех пяти магазинах нашлась модель Samsung Galaxy Buds Live черного цвета. К слову, этот гаджет мы рассмотрели первым, потому что цены на него относительно разные.

Дешевле всего он стоит в сети российской компании DNS, которая совсем недавно открыла свой магазин в Алматы – 67 499 тенге.

На втором месте казахстанская компания Alser со стоимостью беспроводных наушников 70 090 тенге. А на третьем – Sulpak – 71 090 тенге.

С большим отрывом на предпоследней строчке расположилась сеть "Мечта", где искомый нами товар стоит 89 890 тенге. И чуть дороже он в магазине TechnoDom, который занял последнее место – 89 990 тенге.

Инфографика: NUR.KZ

Смартфоны

Определиться с магазином для покупки смартфона покупателям намного легче, потому что стоимость популярных моделей у многих продавцов, как правило, примерно одинаковая.

Например, во всех взятых для рейтинга сетях в наличии был телефон Samsung Galaxy S22 Ultra 256GB. И везде его стоимость составила около 650 тысяч тенге.

При этом значительно отличается стоимость аналогичного смартфона, но на серию ниже – Samsung Galaxy S21 Ultra 256GB черного цвета. При этом в наличии он только в трех магазинах.

Дешевле всего гаджет стоит в DNS – 530 990 тенге. На втором месте TechnoDom – 549 990 тенге, а на третьем – "Мечта" – 589 990 тенге.

Инфографика: NUR.KZ

Смарт-часы

Аналогичная ситуация и со смарт-часами. Например, модель Samsung Galaxy Watch4 диаметром 40 миллиметров черного цвета в магазине DNS стоит 149 990 тенге, а у всех остальных участников рейтинга – 149 890 тенге.

Таким образом, на многие популярные товары основные торговые сети электроники могут устанавливать практически одинаковые цены. Но стоимость более устаревших моделей со временем может различаться.

Выбор продавца, помимо цены, может зависеть от разнообразия ассортимента, предлагаемых акций, условий сервисного обслуживания и многого другого.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/1985520-skolko-stoyat-naushniki-i-drugaya-tehnika-ot-samsung-v-magazinah-almaty/