В каком кинотеатре Алматы дешевле посмотреть фильм

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В разных кинотеатрах одного города цены могут значительно отличаться. Даже при просмотре одного и того же фильма. Где в Алматы дешевле посетить вечерний киносеанс, узнали журналисты NUR.KZ.

Подобные рейтинги мы проводим на постоянной основе. Нашей проверке подвергались магазины, аптеки, банки, лаборатории, мобильные операторы и другие организации. Со всеми результатами можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

Несмотря на наличие в Сети практически всех фильмов мира, кинотеатры не теряют популярности и остаются одним из излюбленных развлечений многих людей.

Среди казахстанцев больше всего повезло любителям кино, проживающим в Алматы – здесь для них действует более 20 кинотеатров.

При наличии такого выбора некоторые желающие посетить киносеанс алматинцы могут основываться на его стоимости.

В связи с этим мы сравнили цены на билеты в разных кинотеатрах мегаполиса.

Участники рейтинга

Для рейтинга были взяты не все кинотеатры Алматы, а только те, которые расположены недалеко друг от друга относительно масштабов города. Таким образом, был выбран один из участков мегаполиса с большой концентрацией кинотеатров, в список которых вошли:

Арман 3D (проспект Достык);

Цезарь;

Chaplin MegaPark;

Cinemax Dostyk Multiplex;

Kinopark 16 Forum;

Lumiera Cinema (ЦУМ).

Условия рейтинга

С ценами в данных кинотеатрах мы знакомились в прошлую пятницу, 15 июля. Сравнивали стоимость вечерних киносеансов, проходивших в эту же дату.

В наш обзор вошли полные цены билетов, предназначенных для взрослого человека, в обычный зрительный зал, без приписок "VIP", "Business", "Comfort" и так далее.

Для сравнения был выбран один и тот же американский фильм, премьера которого в Казахстане состоялась 7 июля 2022 года.

Так как стоимость билетов также может зависеть от времени суток, был выбран вечерний киносеанс с началом фильма в период с 18:30 до 20:30.

В результате места распределились следующим образом:

Арман 3D (проспект Достык) – 1 500 тенге; Цезарь – 1 800 тенге; Chaplin MegaPark – 1 900 тенге; Kinopark 16 Forum – 2 700 тенге; Cinemax Dostyk Multiplex – 2 900 тенге.

Отметим, что выбор кинотеатра может зависеть и от других предпочтений любителей кино, таких как количество мест в зале, качество оборудования, условия посещения и так далее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/1978903-v-kakom-kinoteatre-almaty-deshevle-posmotret-film/