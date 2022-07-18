В каком кинотеатре Алматы дешевле посмотреть фильм

В разных кинотеатрах одного города цены могут значительно отличаться. Даже при просмотре одного и того же фильма. Где в Алматы дешевле посетить вечерний киносеанс, узнали журналисты NUR.KZ.
Подобные рейтинги мы проводим на постоянной основе. Нашей проверке подвергались магазины, аптеки, банки, лаборатории, мобильные операторы и другие организации. Со всеми результатами можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.
Несмотря на наличие в Сети практически всех фильмов мира, кинотеатры не теряют популярности и остаются одним из излюбленных развлечений многих людей.
Среди казахстанцев больше всего повезло любителям кино, проживающим в Алматы – здесь для них действует более 20 кинотеатров.
При наличии такого выбора некоторые желающие посетить киносеанс алматинцы могут основываться на его стоимости.
В связи с этим мы сравнили цены на билеты в разных кинотеатрах мегаполиса.
Участники рейтинга
Для рейтинга были взяты не все кинотеатры Алматы, а только те, которые расположены недалеко друг от друга относительно масштабов города. Таким образом, был выбран один из участков мегаполиса с большой концентрацией кинотеатров, в список которых вошли:
- Арман 3D (проспект Достык);
- Цезарь;
- Chaplin MegaPark;
- Cinemax Dostyk Multiplex;
- Kinopark 16 Forum;
- Lumiera Cinema (ЦУМ).
Условия рейтинга
С ценами в данных кинотеатрах мы знакомились в прошлую пятницу, 15 июля. Сравнивали стоимость вечерних киносеансов, проходивших в эту же дату.
В наш обзор вошли полные цены билетов, предназначенных для взрослого человека, в обычный зрительный зал, без приписок "VIP", "Business", "Comfort" и так далее.
Для сравнения был выбран один и тот же американский фильм, премьера которого в Казахстане состоялась 7 июля 2022 года.
Так как стоимость билетов также может зависеть от времени суток, был выбран вечерний киносеанс с началом фильма в период с 18:30 до 20:30.
В результате места распределились следующим образом:
- Арман 3D (проспект Достык) – 1 500 тенге;
- Цезарь – 1 800 тенге;
- Chaplin MegaPark – 1 900 тенге;
- Kinopark 16 Forum – 2 700 тенге;
- Cinemax Dostyk Multiplex – 2 900 тенге.
Отметим, что выбор кинотеатра может зависеть и от других предпочтений любителей кино, таких как количество мест в зале, качество оборудования, условия посещения и так далее.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/1978903-v-kakom-kinoteatre-almaty-deshevle-posmotret-film/