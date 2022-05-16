На сколько выросли цены в разных строительных магазинах Казахстана

Иллюстративное фото: FatCamera/Getty Images

Многие казахстанцы уже открыли сезон строительства, ремонта и наведения порядка в доме. Журналисты NUR.KZ, тем временем, узнали, в каком магазине Казахстана, в частности Алматы, больше всего выросли цены на строительные материалы.

Подобные рейтинги мы проводим на постоянной основе. Нашей проверке подвергались магазины, аптеки, банки, лаборатории, мобильные операторы и другие организации. Со всеми результатами можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

Даже мелкий косметический ремонт может отнять много сил, времени и денег. Поэтому некоторые казахстанцы стараются покупать строительные материалы сразу в одном месте и желательно, чтобы там были наиболее низкие цены.

В прошлом году мы сравнивали цены в трех крупных строительных магазинах, в которых можно купить продукцию как в физических отделениях, так и онлайн. На этот раз мы решили повторить рейтинг и не просто сравнить стоимость аналогичных товаров, но и ее изменение за год.

Какие магазины вошли в рейтинг

С ассортиментом и ценами на строительные материалы мы ознакомились в онлайн-магазинах на официальных сайтах следующих компаний:

"12 Месяцев" – сеть строительных магазинов, расположенных в Нур-Султане, Алматы, Караганде, Костанае, Павлодаре, Семее и Усть-Каменогорске;

"Комфорт" – данный магазин имеет филиалы в Алматы, городе Алтай Восточно-Казахстанской области и в Усть-Каменогорске;

"Леруа Мерлен" – филиал данной международной компании-ритейлера расположен только в Алматы.

При этом все три продавца осуществляют доставку в другие регионы страны. Стоимость стройматериалов для разных городов, в том числе тех, в которых есть свои филиалы того или иного магазина, может отличаться. Мы же сравнивали цены для Алматы без учета доставки.

Стоимость каких товаров вошла в рейтинг

Для сравнения цен, как в прошлом году, так и в этом, мы выбрали строительные товары, которые были в наличии во всех трех магазинах. При этом сравнивали стоимость аналогичной продукции одного бренда, продуктовой линейки, массы и даже цвета.

Иллюстративное фото: gorodenkoff/Getty Images

В нашу корзину в результате попали совершенно разные строительные материалы:

цементная штукатурка "Наши Скала", 25 килограммов;

гипсовая шпатлевка Alinex Glatt Plus, 25 килограммов;

жидкие гвозди "Момент Монтаж Один для всего", 440 граммов;

монтажная пена Tytan Professional Ultra Fast 70, 870 миллилитров;

акриловая краска "Радуга Extra", 9 литров;

акриловая эмаль "Радуга Eco-Lux", 0,9 литра;

прозрачная силиконовая затирка (герметик) «Ceresit CS 25», 280 миллилитров.

Где цены оказались выше и выросли больше всего

Шесть из взятых нами товаров дешевле всего стоили в магазине «Леруа Мерлен», а монтажная пена по самой низкой цене продавалась в «12 месяцах». При этом здесь же дороже всего стоила цементная штукатурка. Самые высокие цены на остальные шесть товаров оказались в «Комфорте».

В результате по общей стоимости взятых нами товаров места распределились в следующем порядке: первое – «Леруа Мерлен», второе – «12 месяцев», третье – «Комфорт».

Что касается роста цен, то в среднем за год они увеличились во всех трех магазинах. В «Леруа Мерлен» почти на 50% подорожала выбранная нами акриловая краска, а подешевели жидкие гвозди и силиконовая затирка – на 4% и 13% соответственно.

Стоимость этих же товаров снизилась и в магазине «12 месяцев» - на 5% и 1% соответственно. Больше всего из выбранных для рейтинга товаров здесь подорожала гипсовая шпатлевка - почти на 47%.

В «Комфорте» уменьшения цен не наблюдалось. Больше всего за год выросла стоимость монтажной пены – на 76%.

Увеличение общей стоимости указанных выше товаров в «Леруа Мерлен» составило 16,77%, в «12 месяцах» оно чуть меньше – 11,77%, а в «Комфорте» - 23,06%.

Актуальная информация была собрана 13 мая 2022 года. Цены сравнивались с данными на 28 мая 2021 года.

Инфографика: NUR.KZ

Отметим, что в каждом из выбранных для рейтинга магазинов могут быть, как достаточно дешевые, так и дорогие товары. Поэтому, помимо стоимости строительных материалов, на выбор продавца может повлиять нужный ассортимент, удаленность магазина от дома, условия доставки и многое другое.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/1969191-na-skolko-vyrosli-tseny-v-raznyh-stroitelnyh-magazinah-kazahstana/