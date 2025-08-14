Двойной прайс на товары могут ввести в Казахстане: эксперты напомнили о важном пункте в законе

После сообщений о том, что в Казахстане могут ввести двойной прайс на товары, эксперты напомнили, что цена всегда должна оставаться одинаковой - хоть в рассрочку, хоть за наличные, сообщает 31 канал.

Эксперты высказались о том, что в Казахстане могут официально появиться двойные ценники на товары. По их словам, двойной ценник запрещен, а покупатель вправе обратиться за защитой своих прав, ведь стоимость товара должна быть одинаковой в любом случае.

"Сама цена товара, она не должна меняться, понимаете, ни в том, ни в другом случае. То есть здесь, возможно, дополнительным договором, непосредственно с микрофинансовой организацией или банком, продавец может отрегулировать и показать, что действительно, стоимость туда заложена", - прокомментировала председатель ОЮЗ "Союз защиты прав потребителей" Костанайской области Ольга Березуцкая.

Эксперты подчеркивают, что условия покупки должны быть максимально прозрачными для покупателя, поэтому необходимо указывать их корректно.

"Более логично не две писать цифры, без рассрочки и рассрочку, а процент указывать рассрочки. И если, конечно, в ценнике не будет вот этой разбивки, что мы готовы этот товар продать не за 300 тыс., а за 30 тыс. на 10 месяцев, если вот этого момента не будет, то это будет более серьезным образом влиять на потребление. То есть потребление таким образом сократится", - высказался эксперт Сергей Домнин.

Представители бизнеса отмечают: когда-то предпринимателей активно переводили на безналичную оплату, а с введением двойных ценников наличные расчеты могут снова вернуться в оборот. Кроме того, пока не ясно, каким будет механизм работы новой системы.

"В нашем случае это было бы спасение, потому что на данный момент эквайлинг банковский фактически составляет маржу микробизнеса", - отметила президент республиканской ассоциации микро- и малого бизнеса и торговли Марина Бошель.

Накануне представители СМИ спросили у вице-премьера Серика Жумангарина, действительно ли Нацбанк поднимал вопрос о введении разных ценников при оплате сразу и при оформлении рассрочки.

"Мы обсуждали, да, есть такой вопрос. Это так называемый двойной прайс - он сейчас запрещен согласно нашему законодательству. Но дело в том, что, когда ты покупаешь технику в рассрочку, то в ней уже заложена стоимость этой рассрочки - 15-20%.

Есть две категории людей - еще которые не берут рассрочку и не берут эти кредиты, а покупают сразу. Но в любом случае, когда они приходят в магазин, они видят прайс, в котором уже заложена эта рассрочка, понимаете", - ответил Жумангарин.

Ранее мы писали, что делать, если продавец требует наличку. Как опла чивать товар, наличными или картой, выбирает покупатель, а продавец не имеет права отказывать в способе оплаты.

Еще недавно сообщалось, что в Казахстане планируют ввести штрафы в отношении застройщиков за использование наличных денег при сделках купли-продажи жилья.

Также мы писали, повысят ли МЗП в Казахстане с 85 до 90 тыс. тенге к 2026-му году.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.