От чего защищает сервис "Стоп кредит" в Казахстане

При добровольном отказе от кредитов мошенники не смогут оформить на человека займы, даже если у них будет вся важная информация. От чего казахстанцев защищает сервис "Стоп кредит", читайте на NUR.KZ.
Казахстанцы могут отказаться от получения новых кредитов в банках и микрофинансовых организациях (МФО). Называется эта услуга "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов" или "Стоп кредит" и доступна гражданам бесплатно.
Сам инструмент по своей сути является в первую очередь защитным механизмом от мошенников, ведь при включенной услуге оформить кредит на человека невозможно. Как отмечает медиа-портал FinGramota, "Стоп кредит" эффективно защищает казахстанцев при самых разных мошеннических схемах.
Как защищает самозапрет на выдачу кредитов:
- оформление кредита мошенниками по украденным персональным данным: данные с удостоверения личности можно использовать при оформлении онлайн-кредитов. При подключенной услуге система не позволит выдать заем, даже если у афериста в руках вся необходимая для заявки информация;
- взлом онлайн-банкинга: мошенники могут получить доступ к чужому мобильному банкингу и попытаться оформить кредит через приложение. Обычно такие заявки обрабатываются в несколько нажатий, но при подключенном самозапрете банк также откажет в заявке;
- схемы с "псевдобанкирами" и "службой безопасности": некоторые казахстанцы сталкиваются с мошенниками, которые представляются банковскими служащими и заявляют: "Кто-то пытается взять на вас заем". Для якобы "защиты" они предлагают оформить некий "зеркальный кредит" и перевести средства "на безопасный счет". Но заранее оформленная услуга "Стоп кредит" делает невозможной такую ситуацию;
- психологическое давление: на взятие кредита иногда уговаривают не мошенники, а знакомые. Если человек не хочет этого делать, но ему трудно сказать "нет", самозапрет может стать тем самым барьером, который не позволит "прогнуться под обстоятельства".
Таким образом, добровольный отказ от получения займов действительно работает как универсальный защитный механизм, который, впрочем, при необходимости можно отключить в любое время, но только при личном запросе самого клиента.
Самая главная особенность услуги: если банки или МФО по ошибке все равно выдали заем на казахстанца с включенной услугой "Стоп кредит", это уже будет только их проблема – по закону они не смогут требовать возврата средств с клиента и им придется списать всю задолженность.
Напомним, подключить услугу можно на портале "Электронного правительства": в разделе "Гражданам" надо перейти на страницу "Таможня и налоги", а далее – во вкладку "Экономика и финансы".
Также это можно сделать через приложение eGov mobile, а недавно появилась возможность включить самозапрет на выдачу займов через звонок по номеру 1414.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2241279-ot-chego-zashchishchaet-servis-stop-kredit-v-kazahstane/