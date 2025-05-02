От чего защищает сервис "Стоп кредит" в Казахстане

При добровольном отказе от кредитов мошенники не смогут оформить на человека займы, даже если у них будет вся важная информация. От чего казахстанцев защищает сервис "Стоп кредит", читайте на NUR.KZ.

Казахстанцы могут отказаться от получения новых кредитов в банках и микрофинансовых организациях (МФО). Называется эта услуга "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов" или "Стоп кредит" и доступна гражданам бесплатно.

Сам инструмент по своей сути является в первую очередь защитным механизмом от мошенников, ведь при включенной услуге оформить кредит на человека невозможно. Как отмечает медиа-портал FinGramota, "Стоп кредит" эффективно защищает казахстанцев при самых разных мошеннических схемах.

Как защищает самозапрет на выдачу кредитов:

оформление кредита мошенниками по украденным персональным данным: данные с удостоверения личности можно использовать при оформлении онлайн-кредитов. При подключенной услуге система не позволит выдать заем, даже если у афериста в руках вся необходимая для заявки информация;

взлом онлайн-банкинга: мошенники могут получить доступ к чужому мобильному банкингу и попытаться оформить кредит через приложение. Обычно такие заявки обрабатываются в несколько нажатий, но при подключенном самозапрете банк также откажет в заявке;

схемы с "псевдобанкирами" и "службой безопасности": некоторые казахстанцы сталкиваются с мошенниками, которые представляются банковскими служащими и заявляют: "Кто-то пытается взять на вас заем". Для якобы "защиты" они предлагают оформить некий "зеркальный кредит" и перевести средства "на безопасный счет". Но заранее оформленная услуга "Стоп кредит" делает невозможной такую ситуацию;

психологическое давление: на взятие кредита иногда уговаривают не мошенники, а знакомые. Если человек не хочет этого делать, но ему трудно сказать "нет", самозапрет может стать тем самым барьером, который не позволит "прогнуться под обстоятельства".

Как работает услуга "Стоп-кредит". Инфографика: fingramota.kz

Таким образом, добровольный отказ от получения займов действительно работает как универсальный защитный механизм, который, впрочем, при необходимости можно отключить в любое время, но только при личном запросе самого клиента.

Самая главная особенность услуги: если банки или МФО по ошибке все равно выдали заем на казахстанца с включенной услугой "Стоп кредит", это уже будет только их проблема – по закону они не смогут требовать возврата средств с клиента и им придется списать всю задолженность.

Напомним, подключить услугу можно на портале "Электронного правительства": в разделе "Гражданам" надо перейти на страницу "Таможня и налоги", а далее – во вкладку "Экономика и финансы".

Также это можно сделать через приложение eGov mobile, а недавно появилась возможность включить самозапрет на выдачу займов через звонок по номеру 1414.