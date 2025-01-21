Как не потерять деньги при "покупке" слишком дешевого автомобиля в Казахстане

Мошенники начали завлекать казахстанцев размещением объявлений о продаже автомобилей по очень выгодной цене. Но, получив задаток, они просто исчезают. Как это происходит, узнали журналисты NUR.KZ.

Не все могут себе позволить новый автомобиль, поэтому многие казахстанцы предпочитают искать машину на вторичном рынке, что всегда сопряжено с рисками. Однако скрытые поломки и возможные проблемы у подержанных авто – иной раз самое безобидное, с чем могут столкнуться покупатели.

Как сообщает портал StopFake, в сети начали распространяться сообщения о новом виде мошенничества. Аферисты выкладывают объявления о продаже авто в хорошем состоянии и указывают цену заметно ниже рыночной.

"Продавец" уверяет, что с машиной все в порядке, а низкая стоимость объясняет тем, что срочно нужны деньги, например, на оплату лечения или для помощи родным. Как только потенциальный покупатель проявляет заинтересованность, его просят внести задаток, так как якобы автомобилем уже интересовались, а аванс гарантирует, что его пока придержат.

На первый взгляд просьба выглядит логичной, однако именно здесь покупатель попадает в ловушку. Как только "продавец" получает деньги, он сразу же "исчезает" – не выходит на связь, чистит все переписки и блокирует номер телефона.

Как отмечают эксперты, ситуация усугубляется тем, что вычислить таких мошенников практически невозможно. Они регистрируют номера телефонов и банковские счета на подставных лиц. Последние, к слову, могут даже не подозревать, что их данные используют преступники.

Напомним, с похожей ситуацией казахстанцы могут столкнуться и во время покупки автомобиля из-за рубежа.

Чтобы не стать жертвой мошенников, казахстанцам следует быть более осторожными:

Во-первых, следует самостоятельно проанализировать рынок , чтобы понять среднюю цену, за которую обычно продаются авто – слишком низкая стоимость хорошей машины должна насторожить.

, чтобы понять среднюю цену, за которую обычно продаются авто – слишком низкая стоимость хорошей машины должна насторожить. Во-вторых, не стоит идти на поводу у эмоций. Если продавец торопит с решением, лучше отказаться от сделки. Вполне возможно, что он хочет обмануть или продать машину с серьезными проблемами.

Если продавец торопит с решением, лучше отказаться от сделки. Вполне возможно, что он хочет обмануть или продать машину с серьезными проблемами. В-третьих, нельзя переводить деньги за товар, который еще не показали. Нельзя просто поверить в фото и видео, даже если они были сделаны специально в рамках сделки. Лучше встретиться лично и самостоятельно проверить авто. Так получится избежать самых серьезных проблем.

Напомним, ранее сообщалось о другой "автомобильной" схеме. Мошенники предлагали казахстанцам за вознаграждение оформить авто в кредит, обещая платить за них. В итоге машины вывозили в Россию и продавали по поддельным документам.