Преступную схему продаж авто из Казахстана раскрыли в России

Мошенники предлагали казахстанцам за вознаграждение оформить авто в кредит, обещая платить за них. Машины вывозили в Россию и продавали по поддельным документам. Подробности читайте на NUR.KZ.

Не всегда кредитные мошенники обманом оформляют займы на ничего не подозревающих граждан. Иногда они ищут людей с "предпринимательской жилкой" и предлагают участие в сомнительных схемах.

Одна из таких, как сообщает портал "Газета.Ru" вела аж в Россию. Так, суть схемы заключалась в том, что аферисты предлагали казахстанцам оформить авто в кредит за вознаграждение в 2 млн тенге. Заем они обещали погашать самостоятельно, а машины якобы использовать в таксопарках.

На деле авто вывозились в Россию, где по поддельным документам продавались в автосалоны. Схема работала приблизительно с 2023 года, и за это время в соседней стране "кредитные" машины купили сотни россиян.

Однако с февраля 2024 года в казахстанские банки перестали поступать платежи, и те стали требовать деньги у граждан, на имена которых оформлялись займы. В ответ горе-заемщики стали массово подавать заявления в полицию, а кредитные машины теперь числятся в международном розыске.

На данный момент известно более чем о 800 подобных мошеннических схемах.

Проблема также заключается в том, что машины стоят на учете в Казахстане, хотя автосалоны, которые их продавали, заявляли, что это не так. Поэтому граждане России даже не подозревают о том, что авто, которые они официально купили, находится в розыске.

Полиция выявляет такие машины только в момент переоформления транспортного средства. По итогу авто или изымают на штрафстоянки, или оставляют их у новых владельцев под расписку без права продажи.

Стоит отметить, что мужчина, который подозревается в организации мошеннической схемы, уже задержан. Правда, пострадавшие граждане России и Казахстана теперь оказались в сложной ситуации: первые вынуждены доказывать, что являются добросовестными покупателями, а вторые стараются вернуть купленные в кредит автомобили.

Важно понимать, что участие в "серых" схемах является очень рискованным и может привести не только к потере денег, но даже подвести участников к уголовному делу. Поэтому казахстанцам следует настороженно относиться к идее "быстрого заработка", особенно если для этого нужно оформлять кредит для другого человека.