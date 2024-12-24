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Среднюю зарплату IT-специалистов Казахстана озвучили в Минцифры

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Мужчина работает за столом с двумя компьютерными мониторами
Программист. Иллюстративное фото: pexels.com

Среднемесячная заработная плата IT-специалистов Казахстана в 2024 году увеличилась на 54%, достигнув 673 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МЦРИАП.

В Telegram-канале Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана назвали среднюю зарплату IT-специалистов в нашей стране.

"Среднемесячная заработная плата IT-специалистов в 2024 году увеличилась на 54%, достигнув 673 тыс. тенге, что отражает высокий спрос на квалифицированные кадры и конкурентоспособные условия труда.

Занятость в IT-сфере увеличилась на 12% до 187 тыс. человек", - заявили в Минцифры.

В министерстве добавили, что благодаря стимулированию частных IT-школ в Казахстане к 2025 году могут подготовить 20 тыс. специалистов.

Отметим, что два месяца назад на заседании сената глава Минцифры Жаслан Мадиев также назвал среднюю зарплату, которую получают IT-специалисты в Казахстане. Тогда он назвал зарплату в 588 тыс. тенге.

Несколько дней назад мы писали о средней зарплате в Казахстане в 2024 году по стране и регионам.

Также мы писали, что зарплаты примерно 42 тыс. наемных работников составляют свыше 1,5 млн тенге. Со статистикой можно ознакомиться по данной ссылке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2204261-srednyuyu-zarplatu-it-specialistov-kazahstana-ozvuchili-v-mincifre/

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