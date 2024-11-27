С чем связан массовый арест счетов казахстанцев, рассказал глава Минфина

Министр финансов Мади Такиев в кулуарах мажилиса назвал причины массового ареста банковских счетов казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

"Повальный арест счетов. Наверное, у нас сейчас идет отчетный период по итогам третьего квартала, они должны сдать декларацию до 15 ноября и уплатить налоги до 25 ноября. После этой даты при неуплате, конечно, идет арест счетов.

Но у нас по налогам есть определенные моменты, мы не закрываем счет. Основное закрытие счетом идет по неуплате за медстрахование и социальные платежи", - сказал Мади Мадиев.

По его словам, с принятием нового Налогового кодекса этот вопрос будет отрегулирован.

"Мы пороги (задолженности - прим. ред.) по социальным платежам поднимаем, они сейчас начинаются от 0 тенге. Мы хотим поднять до 6 МРП (22152 тенге), то есть до этой суммы счета блокироваться не будут", - резюмировал глава Минфина.

В начале ноября мы писали, что в Казахстане планируют блокировать счета не сдавшим декларации жителям. Отмечалось, что у них после получения уведомления было всего 30 дней, чтобы предоставить декларацию или пояснение. В противном случае нарушителей предупредили о блокировке банковских счетов.

Также об угрозе блокировки счета предупреждали тех, кто не заплатил налог на имущество. Им также грозит запрет на выезд из страны.

О том, за какие долги по соцплатежам могут полностью заблокировать счета, можно прочитать по данной ссылке.