За какие долги по соцплатежам могут арестовать счета в Казахстане

Счета предпринимателей в Казахстане могут полностью заблокировать за долги по соцплатежам, равные даже одному тенге. Как собираются решать этот вопрос, журналисты NUR.KZ узнали в пресс-центре КГД.

В Казахстане действует норма, по которой налоговым агентам и плательщикам могут арестовать счета, если те допустили задолженность. При этом не все казахстанцы понимают, за долги какого размера может грозить блокировка.

Как объясняют в Комитете государственных доходов (КГД), допустимый размер задолженности зависит от вида платежа.

Так, например, в соответствии со статьей 19 Налогового кодекса арест банковских счетов по налоговой задолженности производится только в том случае, если она превышает 6 месячных расчетных показателей (МРП), или 20 700 тенге в 2023 году. То есть, если у предпринимателя сумма долга составляет менее этой суммы, то счета арестовывать не будут.

Однако по социальным платежам действуют более жесткие требования. Банковский счет могут арестовать, даже если размер долга составляет всего один тенге. Дело в том, что это задолженность не перед государством, а перед работниками организации: поступления в Единый накопительный пенсионный фонд, а также в фонды социального и медицинского страхования.

Впрочем, как отмечают в КГД, на текущий момент в рамках поддержки предпринимательства прорабатывается вопрос по внесению изменений в соответствующие законодательные акты в части увеличения порогового значения сумм налоговой задолженности и социальных платежей, по которым меры принудительного взыскания применяться не будут.

Кроме того, рассматривается возможность смягчения механизма блокировки. Так, предлагается ввести ограничение по счетам в пределах суммы задолженности. То есть, если долг составит 100 тенге, то блокироваться будут только 100 тенге. Таким образом предприниматели не будут сталкиваться с полным арестом счетов за незначительную задолженность.