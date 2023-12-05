Как родителям накопить на учебу детей: глава Миннауки высказался о новой накопительной системе

Глава Миннауки и высшего образования на брифинге правительства рассказал, что партнерами программы "Келешек" могут статьи 6-7 топовых банков Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Программа "Келешек" начнет работать с 2024 года. Министр рассказал, где и как родители смогут начать откладывать деньги на учебу детей.

"Для запуска программы "Келешек" на сегодняшний день принимаются поправки в законы "Об образовании", "О накопительной системе" и другие документы.

Банки второго уровня еще не определены, которые станут партнерами данной программы. Понятное дело, что это будут банки, которые имеют самую высокую финансовую устойчивость, там тоже будут свои жесткие требования, определенные Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком. Партнерами программы могут стать 6-7 топовых банков", – заявил в ответ министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

По его словам, любой родитель с 2024 года может прийти в один из этих банков-партнеров и открыть там специальный защищенный счет, где он будет копить на учебу ребенка.

"Минимально – 1 МРП или 3450 тенге. Государство в лице нашего министерства дает стартовый капитал для того, чтобы мотивировать родителей, чтобы деньги стали копить.

Эти деньги в будущем можно будет объединить со средствами, которые накапливаются на счетах в рамках проекта "Нацфонд – детям". Если же ребенок поступит на грант образовательный, по программе "Келешек" все что накопится, можно будет использовать на покупку жилья или передать брату или сестре, то есть родителям предоставляем максимальную гибкость, чтобы обеспечить доступ к высшему образованию", – резюмировал глава Миннауки.

Напомним, в сентябрьском послании народу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что поручил внедрить единую добровольную накопительную систему "Келешек", которая охватит детей с пяти лет.

"Эта программа должна предусматривать стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату государственной премии, инвестиционный доход. Данные накопления вкупе со средствами, сформированными в рамках проекта "Нацфонд – детям", позволят им получить качественное образование", – заявил глава государства.

В октябре программу "Келешек" обсудили в правительстве. Там рассказали, что в рамках системы ребенку можно будет открыть специальный счет, на который государство внесет стартовый образовательный капитал в размере 60 МРП – 207 тыс. тенге (детям в возрасте 5 лет).

Далее на нем начнут аккумулироваться средства за счет добровольных взносов родителей, ежегодной государственной премии в размере 5-7% и инвестиционного дохода.

Таким образом, при минимальных взносах в размере от 1 МРП (3450 тенге) в месяц к 18-летию гражданина будет накоплено более 3,3 млн тенге. Соответственно, при увеличении добровольных взносов родителей, например, до 3 МРП в месяц, появится возможность накопить уже более 7 млн тенге.