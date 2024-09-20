Как могут украсть деньги у желающих подать заявку на аренду жилья в Астане

Мошенники предлагают астанчанам помощь в подаче заявки на участие в программе "Арендное жилье без права выкупа" за вознаграждение. Почему нельзя пользоваться их услугами, читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане с 23 сентября стартует прием заявок на участие в программе "Арендное жилье без права выкупа". Участвовать в ней могут жители Астаны из двух категорий: "многодетные семьи" и "социально уязвимые слои населения".

При этом уже сейчас активизировались мошенники, которые, прикрываясь госпрограммой, пытаются обмануть граждан. Как рассказали в Управлении жилья и жилищной инспекции Астаны, некие лица за отдельную плату предлагают жителям города помощь в подаче заявки на участие в программе.

В связи с этим в управлении призвали граждан сохранять бдительность и ни в коем случае не пользоваться подобными услугами. Заявку на участие граждане могут подать самостоятельно, а сама процедура простая и не требует особых навыков. Получается, что, заплатив аферистам, граждане просто пустят деньги "на ветер".

Кроме того, воспользовавшись услугами "помогаек", потенциальные участники рискуют потерять еще больше денег, ведь такая помощь не только не гарантирует место в программе, но и может привести к утечке конфиденциальной информации.

Дело в том, что при подаче заявки нужна электронная цифровая подпись (ЭЦП). Заполучив ее, злоумышленники могут использовать ЭЦП в своих незаконных действиях.

Если же во время подачи заявления у казахстанцев появятся вопросы, они могут обратиться за помощью в техподдержку, позвонив по номеру +77172251325, в Жилищный фонд – +77172280959 или написав в WhatsApp на номер +7776198 2970. Также можно прийти в Центр жилья по адресу: город Астана, проспект Республики, дом 32.