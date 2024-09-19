Сколько стоит поездка в курортные регионы Казахстана

Чтобы отдохнуть на казахстанском курорте, до него нужно сначала добраться. В зависимости от расстояния и способа передвижения дорога может обойтись в 50 тыс. и более. Подробнее читайте на NUR.KZ.

В холодное время года многие предпочитают отдыхать в "теплых краях". Однако некоторые казахстанцы все равно отдают предпочтение отечественным курортам. Так, например, по данным Министерства туризма и спорта РК, в период с января по март 2024 года на курортах Казахстана отдохнули почти 767 тыс. гостей.

Чаще всего туристы выбирали следующие курортные регионы:

Алтай;

Туркестан;

Мангистау;

Боровое;

горы Алматы.

Стоимость отдыха в популярных курортных зонах Казахстана – отдельная тема. Однако, чтобы хорошо провести время, нужно сначала добраться до места отдыха. Аналитики из inDrive подсчитали, во сколько обойдется поездка в каждую из популярных локаций из Алматы.

Девушка. Иллюстративное фото: freepik.com

Алтай

В зависимости от способа передвижения стоимость дороги до Алтайской курортной зоны, в частности, до Катон-Карагайского района, может сильно отличаться. Так, например, можно поймать попутку или договориться с таксистами – ценники в этом случае начинаются от 5 тыс. тенге. В среднем в пути придется пробыть около 14 часов.

Если есть собственный автомобиль, можно поехать на нем. По времени дорога займет все те же 14 часов, однако потратиться придется больше – примерно 25-35 тыс. тенге на бензин.

Напомним, ранее аналитики подробно рассказывали о подорожании бензина и даже сравнили его стоимость с ценами в других странах мира.

Можно также купить билеты на поезд или самолет. В первом случае цены варьируются от 6,3 тыс. до 20,8 тыс. тенге. Дорога займет 26 часов.

А вот прямого рейса "Алматы – Катон-Карагай" нет, поэтому придется лететь через Усть-Каменогорск. Стоимость билета в один конец начинается от 15,7 тыс. тенге. Время в пути составит 1,5 часа, плюс трансфер до Катон-Карагая.

В качестве альтернативы можно выбрать междугородний автобус: 11,7 тыс. тенге за сидячее место и больше 20 часов в пути.

Туркестан

Добраться до древнего Туркестана можно также разными способами. На попутках ценники начинаются от 5 тыс. тенге, а дорога займет порядка 7-8 часов. На личном автомобиле выйдет дороже – от 20 тыс. тенге на бензин.

На автобусе дорога займет примерно 15 часов, а стоимость за одно место составит около 7 тыс. тенге. Впрочем, можно долететь "с ветерком": на самолете путь займет всего 1,5 часа, а стоимость лишь немного дороже – 12,5 тыс. тенге.

На поезде до Туркестана ехать придется не менее 15 часов, зато можно взять сколько угодно багажа. Цена за билет начинается от 6,3 тыс. тенге.

Туркестан. Фото: Ardak Kanatbayev/Getty Images

Мангистау

Как отмечают аналитики, учитывая отдаленность региона от Алматы, до Мангистауской области лучше всего добираться на самолете. По времени путешествие займет всего три часа, а цены на билет начинаются от 25 тыс. тенге.

На поезде придется добираться около трех суток, а билеты стоят от 18,4 тыс. тенге и выше. На личном транспорте на дорогу уйдет более 50 тыс. тенге, а ехать придется более суток, поэтому лучше взять с собой напарника.

К слову, попутки обойдутся дешевле – за место таксисты просят примерно 30 тыс. тенге. Однако найти водителей, которые готовы ехать порядка 35 часов, будет сложно.

Боровое

Чтобы отдохнуть на Боровых озерах, придется ехать или на поезде, или на машине. В первом случае нужно потратить на дорогу примерно 18 часов и заплатить 7 тыс. тенге за билет.

На авто дорога займет примерно 12-14 часов. Если ехать на своей машине, за бензин придется заплатить около 22-25 тыс. тенге, на попутках дорога обойдется примерно в 7 тыс. тенге с человека.

Впрочем, можно купить билет на самолет до Астаны и уже оттуда ехать до Борового на такси или автобусе. Авиабилет стоит от 15 тыс. тенге.

Озеро Боровое. Иллюстративное фото: kiwisoul/Getty Images

Горы Алматы

Впрочем, алматинцы могут вовсе никуда не уезжать, а обратить внимание на родные горы: Шымбулак, Медео и Большое Алматинской озеро.

До горнолыжного курорта можно доехать на автобусе – обойдется дорога максимум в 1 тыс. тенге. Такси выйдет дороже – до 7 тыс. тенге, впрочем, можно поймать попутку и тогда ценник опустится в среднем до 1,5 тыс. тенге за место. Затраты на бензин, если ехать в горы на личном авто, составят примерно 3 тыс. тенге.

Способ передвижения Стоимость дороги до места отдыха (тенге) Катон-Карагай Туркестан Мангистау Боровое горы

Алматы Такси/

место в попутке от

5 000 от

5 000 от

30 000 от

7 000 от

1 500 Поезд от

6 229 от

6 276 от

18 400 от

7 000 - Автобус 11 760 7 000 - 8 000 500-

1 000 Самолет от

15 720 от

12 500 от

25 000 от

15 000 - Личный автомобиль 25 000-

35 000 от

20 000 от

50 000 от

22 000 от

3 000 По данным аналитиков inDrive

Каждый казахстанец самостоятельно может решить, где отдыхать и как добираться до курортной зоны. Зачастую вопрос цены остается вторичным, ведь каждый вид транспорта может принести особенный опыт и впечатления, а это главное во время отдыха.