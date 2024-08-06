Цены на бензин в Казахстане и мире сравнили аналитики

За год бензин марок АИ-95 и АИ-98 подорожал в Казахстане на 13,5% и 20,7% соответственно. Но даже с таким ростом цен он вошел в топ-10 стран с самым дешевым ГСМ в мире. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане дорожают многие товары и услуги. Недавно общая годовая инфляция в стране выросла с 8,4% до 8,6%. Не обошел рост цен и горюче-смазочные материалы (ГСМ).

Так, согласно данным Бюро национальной статистики, по итогам июня не изменилась лишь стоимость бензина марки АИ-92 – как и год назад литр стоит в среднем 202 тенге. При этом бензин марки АИ-95/96 за год подорожал на 13,5%, до 253 тенге в среднем за литр, а АИ-98 – сразу на 20,7%, до 292 тенге.

Впрочем, даже с таким значительным ростом Казахстан по-прежнему можно считать страной с дешевым бензином. Как отмечает портал EnergyProm, по состоянию на 1 августа текущего года она заняла 6 место из 95 в рейтинге стран по дешевизне бензина.

Согласно нему, литр бензина, независимо от марки, в Казахстане стоит в среднем 0,49 доллара, то есть около 232 тенге. Ниже его средняя цена в Малайзии (0,45 доллара), Кувейте (0,35 доллара), Алжире (0,33 доллара), Египте (0,26 доллара) и Ливии (0,03 доллара).

Если брать во внимание участников Содружества независимых государств (СНГ), то ближе всего к Казахстану находятся Россия и Азербайджан, где литр бензина в среднем стоит по 0,62 доллара.

В Беларуси за него придется заплатить 0,74 доллара, в Узбекистане – 1,01 доллара, в Украине – 1,31 доллара, а в Армении – 1,37 доллара. Самый дорогой бензин продается в Гонконге – 3,11 доллара за литр.

Стоимость бензина в разных странах. Инфографика: energyprom.kz

Впрочем, важна не только стоимость бензина, но и покупательная способность граждан. А она, согласно последним данным, в Казахстане падает.

Если еще год назад на среднюю зарплату можно было купить порядка 1 246 литров бензина, то теперь ее хватит лишь на 1 162 литра. Это притом, что средняя зарплата в стране за год выросла сразу на 12,3%.