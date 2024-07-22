Доллар ослаб на 5 тенге: эксперты назвали причины

Эксперты объяснили причину укрепления национальной валюты Казахстана тенге по отношению к американскому доллару, сообщает "31 канал". 22 июля один доллар стоил 473 тенге.

По данным телеканала, 22 июля национальная валюта укрепилась сразу на 5 пунктов и по итогам вечерних торгов курс составил 473 тенге за один американский доллар. Перед выходными курс составлял 478.

"Держать тенге не нужно, когда идет большое давление. Из-за этого Нацбанку приходится, например, делать дополнительные вливания, чтоб держать тенге на плаву. Мы не можем постоянно вливать деньги из фонда ради имиджа", - считает финансист Бекнур Кисиков.

По информации телеканала, укреплению поспособствовала покупка акции "Казатомпрома" средствами из Национального фонда на 970 миллионов долларов.

"В ближайшие 4 месяца будет ежемесячная конвертация валюты на 243 миллиона долларов и это будет влиять и работать на стороне спроса на валютном рынке. То есть будет удовлетворяться спрос", - поделилась своим мнением директор Public Policy Research Center Меруерт Махмудова.

Сообщается, что курс тенге, вероятно, будет сохранять близкий к курсу 22 июля паритет до конца года.

Напомним, по итогам дневных торгов, прошедших 22 июля, на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара опустился на 5,13 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торговали долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 470,40-473,10 тенге, продажа – 475-475,50 тенге;

покупка – 470,40-473,10 тенге, продажа – 475-475,50 тенге; в Астане: покупка – 470,40-471,50 тенге, продажа – 475,40-475,50 тенге.

А в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно было купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 473-473,5 тенге, продажа – 474-475 тенге;

покупка – 473-473,5 тенге, продажа – 474-475 тенге; в Астане: покупка – 471-472 тенге, продажа – 476-477 тенге.

На пятничных торгах, 19 июля, курс доллара поднялся чуть больше чем на 1 тенге, и стоил 478,28 тенге.